Profit operațional record pentru Audi în 2022

Grupul Audi a încheiat anul fiscal 2022 cu un rezultat record într-un an în care compania și-a continuat ascensiunea spre a deveni lider de mobilitate premium, complet electrică. Veniturile au crescut cu 16,4%, până la un record de 61,8 miliarde de euro, în timp ce profitul operațional a crescut cu aproape 40%, până la un maximum istoric de 7,6 miliarde de euro.

Situația financiară anuală la nivel internațional și planuri pentru un viitor full-electric

În cadrul conferinței anuale de presă a AUDI AG, ce a avut loc pe 16 martie, CEO Markus Duesmann și CFO Jürgen Rittersberger au abordat subiecte extrem de actuale. Pe lângă aspectele financiare cheie pentru anul fiscal 2022, cei doi s-au concentrat pe luarea deciziilor strategice, evidențiind sustenabilitatea holistică și planul de evoluție a modelelor din această categorie.

Factorii cheie ai performanței financiare puternice au inclus gestionarea consecventă a crizelor într-un an marcat de provocări globale constante, o evaluare eficientă a prețurilor și rezultate puternice la mărcile Bentley, Lamborghini și Ducati.

2022 a înregistrat o creștere surprinzătoare a numărului de modele complet electrice livrate, iar în 2023, Audi are în plan să lanseze cea mai mare campanie de produse din istoria companiei, începând cu viitoarea serie de modele Q6 e-tron, primul model electric bazat pe Premium Platform Electric (PPE).

Profitul operațional al Audi Group a ajuns la 7.550 mil. de euro (2021: 5.498 mil.), o creștere de 37,3%. Marja operațională a crescut, de asemenea, semnificativ la 12,2% (2021: 10,4 %). Pe lângă performanța puternică din piață, efectele pozitive ale securizării materiilor prime au contribuit semnificativ la aceste rezultate record.

„Vânzările de modele complet electrice au crescut cu 44% de la un an la altul, iar cererea mare pentru modelele noastre Audi Q4 e-tron, Audi e-tron GT1 și Audi e-tron confirmă faptul că suntem pe drumul cel bun către mobilitatea electrică. Până în 2025 plănuim să lansăm în jur de 20 de modele noi, dintre care peste 10 vor fi integral electrice. Până în 2027 dorim să avem un vehicul integral electric în fiecare segment de bază. Recent am decis să lansăm un model electric suplimentar de bază și sub modelul Audi Q4 e-tron. Ne concentrăm pe durabilitate și avansăm sistematic în digitalizarea și electrificarea produselor noastre”, a declarat în cadrul conferinței CEO Markus Duesmann.

Sustenabilitate translatată în toate deciziile organizaționale