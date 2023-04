Jungla din piața RCA. USR trage la prețuri mici. Un alt jucător face despăgubiri în bătaie de joc de 1 euro

Situația din țara noastră este una unică în lume, iar Guvernul stă și privește alături de șoferii păgubiți. Legea privind plafonarea prețurilor RCA nu ajută pe nimeni, dimpotrivă nu este normal că plătim poliție de asigurare auto la un preț record. USR și-a amintit și promite să facă ceva cu aceste tarife uriașe, însă nicio măsură nu a fost luată împotriva conducerii ASF.

Sunt două falimente petrecute în decursul a unui un și jumătate. Doi mari jucători cu aproape 3 milioane de clienți fiecare în portofoliu au fost scoși din joc, iar în urma loc a rămas furtună. Deputatul Claudiu Năsui spune că USR va iniția un proiect de ieftinire a RCA-ului.

,,ASF s-a complăcut în ultimii 10 ani cu escroci care au pus prețuri de RCA insuficiente pentru a acoperi daunele. S-a complăcut pentru că așa ieftineau pe termen scurt RCA-ul pe piață. Dar pe termen lung, toate schemele piramidale dau faliment. Așa că toate daunele ajungeau la fondul de garantare, și tot contribuabilii trebuia să suporte costurile.

Dar incompetența ASF-ului este numai una dintre cauzele scumpirii RCA. Alte cauze sunt prezente în lege. Pe acelea putem să le modificăm în parlament.

Prețul RCA-ului în prezent este scumpit artificial prin supra-taxarea de către service-uri auto a reparațiilor care se achită prin RCA. Supra-taxarea poate merge de la simplu la dublu față de prețurile practicate în mod normal pentru aceeași operație. Asta mărește artificial daunele plătite de către asigurători, care mai departe sunt obligați chiar prin norme europene să pună prețuri mai mari la RCA. Pentru a opri supra-taxarea de către service-uri, propunem ca asigurătorii să lucreze cu service-urile cu care au contract și să se mențină opțiunea pentru păgubiți de a primi contravaloarea daunei cu care să-și poată repara mașina oriunde doresc.

Alt mod în care RCA-ul este scumpit artificial este prin supra-taxarea implicită a clienților prudenți pentru subvenționarea clienților riscanți. Clienții cu risc ridicat și costuri mari sunt alocați automat unui asigurător la preț pre-stabilit, sub costul riscului pe care acesta îl ocazionează în sistem. Ce fac asigurătorii? Cresc prețurile la RCA pentru toți ceilalți clienți, cei prudenți cu daune mici, ca să poată suporta riscul clientului riscant care nu plătește pe măsura riscului.

Aceste cauze de scumpire a RCA-ului nu necesită o mare reformă a ASF-ului și pot fi schimbate prin parlament.”, a notat Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.

Insolvența Euroins a lăsat 2,8 milioane de clienți pe dinafară, astfel că Fondul de Garantare nu face față despăgubirilor. Ne reamintim că era deja suprasolicitat cu despăgubirile City Insurance din septembrie 2021, când această companie a intrat în faliment. Problema se acutizează, iar piața asigurărilor auto este lăsată de izbeliște. Deși sunt probleme mari cu clienții Euroins, este inexplicabil cum un alt jucător cum sunt austriecii de la Grawe au ajuns să ia în râs șoferii.

Grawe a preluat controlul

Potrivit unor declarații ale unor clienți păgubiți, asiguratorul austriac a început să facă legea, odată ce s-a văzut cu un număr de clienți în plus. Redăm mai jos o parte din declarațiile clienților păgubiți.

,,Am avut un accident în care vinovatul are asigurare la Grawe. Mașina nu e deplasabila (am chemat platforma pe banii mei să o mute din mijlocul intersecției până într-o parcare). A fost zilele trecute agentul constatator și azi am primit mail de la cei de la grawe pentru despăgubire cu suma de 4.9 lei. Mi se pare o gluma proasta. Ce pot face în situația dată să îmi pot repara mașină?”, a scris o clientă păgubită.

Un alt păgubit, același asigurator Grawe. ,,Am primit raspuns de la șoc de la Asigurator (Grawe). Dauna totală, mi-au evaluat mașina la 3000 euro. O mașină la fel ca a mea, pe piață este de la 5000 euro până la 7000 euro. Ce este de făcut în acest caz?”

Tot de la Grawe un alt abuz: ,,Nu sunt mulțumit cu banii ce vor cei de la Grawe sa îi plătească pe dauna totala economică. Vor să îmi ofere 2300 Ron. Reparația pe ei îi costă 18000 ron. Pot face ceva în cazul acesta ca să obțin mai mult?”.

Ne întrebăm cu aceste date, unde sunt controalele făcute de Autoritatea de Supraveghere Financiară, de ce nu a făcut un nou set de reguli acum după cele două falimente (nr. de precizat că falimentul Euroins nu a fost declarat oficial) și de ce sunt abuzuri în continuare pe piața asigurărilor.

De asemenea, Guvernul nu a reușit decât să mute problemele în toamnă, când prețurile la RCA vor exploda, prețuri care oricum s-au triplat într-un an de zile.