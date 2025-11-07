Când călătorești și alegi să lași mașina într-o parcare Aeroport Otopeni, probabil te gândești la siguranță, cost și confort. Dar un detaliu mic, la care poate nu te gândeai că ar putea avea o importanță atât de mare, poate face totul mult mai simplu: shuttle-ul inclus între parcare și aeroport.

În cele ce urmează vei vedea avantajele pe care numai o parcare cu shuttle inclus în preț le oferă și de ce merită să fii atent la acest serviciu când compari opțiunile.

Ce riscuri sau inconveniențe există dacă nu ai shuttle inclus

1. Drum suplimentar, timp pierdut, bagaje de mutat

Dacă alegi o parcare Otopeni, preț aparent atractiv, dar situată la distanță de terminal și fără transfer inclus, trebuie să te descurci singur cu bagajele, cu costurile suplimentare pentru taxi sau autobuz. Efortul și timpul consumat nu merită, mai ales când urmează să ai o călătorie mai lungă și obositoare.

2. Dependență de transport public sau taxi

Fără shuttle, s-ar putea să fii nevoit să iei autobuz, microbuz sau taxi până la aeroport. În anumite momente, liniile de transport public nu circulă la oră potrivită, iar taximetriștii cer tarife mari spre aeroport. Aceste aspecte pot face ca avantajul alegerii unei parcări cu tarif mic să dispară când adaugi restul costurilor.

3. Siguranță șofer / vehicul

Parcările aflate mai departe de aeroport nu sunt întotdeauna bine supravegheate sau nu au personal pe timp de noapte și sunt amplasate izolat pe străduțe lăturalnice.

Acest lucru nu este foarte confortabil, deoarece poți simți că siguranța ta este pusă în pericol.

Beneficiile shuttle-ului inclus în prețul parcării din Otopeni

• Cu shuttle inclus, tot ce faci e să parchezi, să urci în microbuz și în câteva minute ai ajuns la terminalele sosiri – plecări.

• Plătind doar pentru parcare + transfer, e mai sigur că nu vei cheltui imprevizibil pe taxi, transport public sau timp pierdut. Ai un cost clar.

• O parcare care include shuttle funcționează non stop și adaptează cursele în funcție de programul clienților.

• Știi că, indiferent când ajungi sau pleci, transferul e asigurat. Nu trebuie să verifici programul de funcționare al transportului în comun sau să speri că vei găsi un taxi în zonă.

• Traseul și vehiculul sunt parte din serviciul parcării, deci controlate și sigure.

La parcarea privată Olimpia Airport Parking, situată lângă Aeroportul Henri Coandă, serviciul de shuttle este integrat în tariful locului de parcare. Ei dispun de microbuz electric EQV Mercedes, care face transferuri între parcare și terminal non stop, gratuit pentru clienți.

Parcarea are aproape 1500 de locuri, dintre care peste 1000 în interiorul clădirii pe patru niveluri. Bonus, dispune de stații de încărcare pentru mașini electrice integrate, locuri de parcare la parter pentru persoanele cu dizabilități, dar și pentru familii. De asemenea, sistemul de ultimă generație „ParkEyes” gestionează întreaga parcare și oferă serviciul „Find My Car”, ideal după o călătorie lungă.

Mulți șoferi verifică la început doar ca parcarea din Otopeni să aibă un preț cât mai mic, dar omit costurile ascunse ale transportului dintre parcare și aeroport și inconveniențele care le vor da bătăi de cap. Shuttle-ul inclus face diferența: ajungi rapid la terminal, nu cari bagajele pe distanțe mari și nu plătești extra. În final, plătești mai puțin și călătorești mai liniștit – ce zici, tu unde îți lași mașina?