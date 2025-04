Cine sunt Corina Hampu-Hrom și Ciprian Ionuț, doi români aparent obișnuiți din Marea Britanie, al căror drum în lumea antreprenorilor români din diaspora a început cu sacrificii mari financiare. Totul a început în 2020. Atunci Corina Hampu-Hrom prezenta știrile din diaspora la o televiziune românească online din Londra. Acolo au filmat și primele podcasturi apoi au decis să facă acest lucru pe cont propriu așa că în 2021 și-au creat un studio unde aveau să înregistreze podcasturi și să facă fotografii profesionale.

Corina: „Cred că noi am avut primele podcasturi românești din UK. Nu știu în restul Europei dacă mai erau și altele, dar în UK sigur nu. Era încă pandemie când am început noi și am avut provocări de la început, pentru că după ce am muncit la primul studio, 4 luni mai târziu am fost nevoiți să căutăm un alt studio, altă locație, alți bani. A picat înțelegerea pe care o făcusem inițial la primul studio și a fost nevoie să ne relocăm.”

Un an de zile au filmat podcasturi cu antreprenori români din Londra. Tot timpul și-au dorit să filmeze poveștile românilor din toată Europa. Un alt an mai târziu visul celor doi avea să devină realitate, dar nu pur și simplu ci cu sacrificii.

Reporter: Cum ați ajuns să mergeți în Germania? Când ați decis și de ce?

Corina: „Auzisem de Lorand Soares Sasz aleatoriu de la câteva persoane, noi neavând nicio legătură cu dezvoltarea personală în acel moment. Filmam podcasturi cu antreprenori dar nu mergeam la evenimente de dezvoltare personală, nu eram neapărat pasionați de asta. Apoi am văzut că Lorand urma să aibă un eveniment la Londra și înainte de asta în Germania. M-am gândit că ar fi interesant un podcast cu el și ar fi bine dacă am ajunge în Germania la acest eveniment să cunoaștem mai mulți români din comunitatea de acolo și să și vorbim cu Lorand pentru un podcast în Londra când urma să fie evenimentul lui. Cumva, Viorica Robina, cea care organiza evenimentul cu Lorand în Germania, ne-a oferit 2 bilete la eveniment, într-un fel de competiție/concurs ceva pe facebook. Am fost super fericită că am câștigat biletele alea doar că nu luasem în calcul dacă realmente am putea să mergem încolo sau nu. Înițial era vorba să plecăm toată echipa, eram 5 inși, însă pentru că nu aveam finanțe, am rămas doar eu și Ciprian dornici. Am plecat fără să știu de unde avem bani. Îmi vine să râd când îmi amintesc.”

Totul părea să decurgă normal, asta până în momentul în care au câștigat biletele la celebrul workshop cu Lorand Soares Szasz. Entuziasmul a fost uriaș, dar entuziasmul nu plătește drumul și hotelul plus cheltuiala de pe drum. Într-un gest riscant dar curajos, Ciprian a decis să își amaneteze singurele unelte de muncă: laptopurile.

Ciprian: „Era acum sau niciodată. Mi-am zis: le amanetez și mă descurc după. Am mers pe mâna Corinei, ea era super entuziamată de acel eveniment dar mai ales de posibilitatea de a merge în Germania. De ce? Pentru că ne dădea ocazia să avem acces la o piață de antreprenori români la care nu puteam ajunge decât dacă mergeam acolo. Eu unul nu aveam prea mari așteptări pentru că nici unul din noi nu știa cine e Lorand în acel moment. Auzisem de el în treacăt și cam atât. Așa că atunci când mi-a spus despre evenimentul din Germania am încercat să aplic de un card de credit, de un împrumut bancar mic, aplicații care nu mi-au fost aprobate și la un moment dat mi-a apărut o reclamă cu o casă de amanet și atunci am zis: aia e. Acum să ne înțelegem, nu aveam nevoie de mii de lire pentru drumul ăla, doar că efectiv nu ne aflam într-un moment în care să ne permitem financiar ca business, să mai facem vreo investiție. Vă închipuiți că nu am luat o avere pe cele 2 laptopuri, dar a fost suficient cât să ne acopere cheltuiala.”

Corina: „De fapt cel care și-a amanetat laptopurile a fost Ciprian. Erau ale lui, personale. Eu nu am avut habar de unde avem bani, sa mergem până am ajuns în Germania. Nu mi-am închipuit niciodată că sursa banilor era de la amanet. Și nu aș fi aflat niciodată probabil, dacă nu găseam din greșeală, contractul de la amanet. Ideea e că noi deja făcusem niște investiții serioase în echipamente, în studio și ce mai era nevoie pentru ca filmam podcasturi deja cam de 1 an de zile. Din acest motiv, ne aflam într-un moment în care orice investiție financiară conta foarte mult pentru bugetele noastre. Un an de zile am investit din bani aduși de acasă iar atunci cand am decis că ar fi benefic să mergem în Germania, nu aveam multe speranțe că o să ne și iasă.”

La momentul respectiv, aveau deja un an de experiență în podcasting în UK, intervievând români și moldoveni cu povești inspiraționale. Visau să filmeze în Europa, dar lipsa contextului și a banilor făcea totul să pară imposibil.

Ciprian: „Așa cum a spus și Corina, noi deja făcusem niște investiții serioase pe parcursul acelui an de zile și ne aflam într-un moment în care orice investiție financiară conta foarte mult pentru bugetele noastre. Un an de zile am investit din bani din buzunarele proprii iar atunci cand am decis că ne dorim să mergem în Germania, nu aveam multe speranțe că o să ne și iasă.”

După acea experiență, Corina și Ciprian nu s-au mai oprit. A urmat o serie de drumuri prin toată Europa: Italia, Germania, Belgia, Franța – participând la evenimente de business românești și construind o rețea puternică în diaspora. Cu timpul, proiectul lor media a devenit unul dintre cele mai apreciate de către românii și moldovenii din afara granițelor.

Ciprian: „Știi ce e amuzant? Că la doar două săptămâni distanță de la evenimentul din Germania, am fost la un alt eveniment de dezvoltare personală în Belgia, unde am plecat toată echipa, am luat-o și pe mama cu mine atunci. Și pentru drumul de Belgia am amanetat un telefon mobil, un Samsung S20 Ultra dacă îmi amintesc bine.”

Corina: „Aș vrea să menționez că laptopurile au fost recuperate atunci când ne-am întors. Îmi amintesc că m-am dus eu și le-am scos de la amanet. Telefonul însă a rămas pierdut. Nu am mai avut bani să îl scoatem și a rămas acolo. Au fost în schimb multe sacrificii financiare să ajungem la toate evenimentele care au urmat în Europa, să călătorim prin Europa și să filmăm povești ale românilor și moldovenilor din diaspora.”

Ciprian: „Ce aș vrea să adaug este că poate pentru unii nu par să fie cine știe ce sacrificii, însă pentru mine au fost niște sacrificii mari în momentele alea. Veneam și dintr-o perioadă în care trecusem deja prin niște eșecuri financiare dar ce vreau să spun de fapt este că dacă îți dorești ceva cu adevărat, uneori banii nu sunt o scuză. Eu mă bucur astăzi că am luate deciziile pe care le-am luat, pentru că am investit în educație până la urmă și educația merită toți banii. Din educație înveți să faci bani iar eu am trăit asta personal.”

Astăzi, cei doi sunt fondatorii uneia dintre cele mai îndrăgite platforme de media dedicate antreprenorilor români și moldoveni din diaspora. Corina este acum nu doar gazdă a podcasturilor de pe platforma lor dar și trainer într-un curs care îmbină cunoștințe și tehnici jurnalistice, cu informații de PR aplicabile în Personal Branding. Ciprian se dezvoltă în același timp ca trainer în citirea micro expresiilor faciale.

O poveste demnă de un film, care dovedește că uneori, un risc aparent nebunesc poate deschide cele mai neașteptate uși.