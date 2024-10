Creștere de 230% a traficului organic în mai puțin de un an – povestea unei colaborări de succes între Aronia Charlottenburg și Limitless Agency, răsplătită în cadrul Galei Premiilor E-commerce

Aronia Charlottenburg, brandul de Aronia nr. 1 în România, a primit în luna octombrie Premiul pentru Excelență în E-commerce la categoria ‘’Produse Organice, Naturale și BIO’’ în cadrul competiției GPeC eCommerce Proficiency. Acest premiu, acordat în urma unei evaluări ce analizează prezența în mediul online a unui magazin în baza a peste 200 de criterii, a fost obținut cu ajutorul Agenției de Marketing Digital Limitless, agenție parteneră începând cu 2024.

230% – atât a fost creșterea traficului organic înregistrată de site-ul Aronia-Charlottenburg.ro comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere spectaculoasă se datorează, în mare parte, strategiei SEO create de Limitless Agency, una dintre cele mai mari agenții de marketing digital din România, cu o experiență vastă pe piața de e-commerce.

Obiectivul asumat al Aronia Charlottenburg a fost întărirea poziției de cel mai puternic brand de Aronia din România, atât în ochii consumatorilor, cât și al competitorilor. Astfel, strategia gândită și implementată de către agenția Limitless a avut în vedere o creștere a vizibilității brandului, dar și o creștere a autorității în ceea ce privește cuvintele cheie relevante pentru brand.

Alte rezultate notabile care au contribuit semnificativ la obținerea premiului au fost și o creștere a scorului de vizibilitate Google cu 20% (de la 18% la 38%), precum și o creștere de aproape trei ori a numărului de click-uri organice către site.

Nu doar strategia SEO a avut un impact asupra obținerii premiului GPeC eCommerce Proficiency. Reprezentând una dintre cele mai serioase competiții adresate magazinelor online din diferite nișe, competiția se bazează pe un audit realizat urmărind peste 200 de criterii de evaluare, de către 28 de specialiști în E-commerce și Marketing.

Abordarea multidiscplinară a strategiei de marketing online, îmbinând strategii SEO, strategii PPC și o analiză atentă a datelor a avut un impact major asupra performanței contului Aronia Charlottenburg.

Deviza cu care am pornit la drum atunci când am fondat Limitless Agency a fost că fiecare afacere are un potențial nelimitat de creștere și transformare. Atunci când ne uităm la un business, noi nu vedem doar cifre și strategii, ci visuri, pasiuni și oameni dedicați.

În cazul Aronia Charlottenburg, vorbind despre un business de familie, lucruri precum pasiunea pentru domeniu, o misiune personală puternică și dedicarea sunt cu atât mai vizibile. Astfel, obiectivul nostru asumat este ca prin tehnologie avansată, o abordare multidisciplinară și o echipă de experți dedicați să ne punem în slujba clienților noștri pentru cele mai bune rezultate.

spune Cristian Bolocan, Head of SEO și Managing Partner al Limitless Agency.