Repertoriu de excepție al Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești în luna ianuarie

Filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploiești, aflată sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta a României, Custodele Coroane Române, propune recitaluri de excepție dedicate unor artiști celebri cum ar Ray Charles.

PROGRAM FILARMONICĂ LUNA IANUARIE 2023

• Joi, 12 Ianuarie 2023, ora 19.00 – Concert Simfonic: Călătorie Muzicală – „Tribute to Ray Charles”

Dirijor: Radu Postăvaru

Solist: Dean Bowman – voce

Corul Filarmonicii – Dirijor: Eduard Dinu

Program:

G. Gershwin – „Porgy & Bess – A symphonic picture” – arr. Robert Russell Bennett

„Go tell it on the Mountains” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza

„Go Down, Moses!” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza

„Didn’t my Lord Deliver Daniel” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza

„Steal Away” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza

„Blessed Assurance” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza

„Nobody Knows the Trouble I’ve Seen” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza

„Ev’ry time I Feel the Spirit” – negro spiritual – arr. Sabin Păutza

„A Spiritual Medley – Jericho” – arr. Sabin Păutza

„Baby it’s Cold Outside” – Franck Loesser – arr. Paul Hemmer

„Georgia on my Mind” – Hoagy Carmichael, Stuart Gorell

„Deep River” – tradițional, gospel – arr. Ioan Dobrinescu

„Hit the Road Jack” – Percy Mayfield, arr. Doug Adams

Duke Ellington – „A medley for orchestra” – arr. Calvin Custer

• Vineri, 13 Ianuarie 2023, ora 19.00 – Concert „New Levites”: „Gospel Stories & The Best Love Songs Of All Times”

Soliști: Daniel Picu (voce, percuții) și Emanuel Picu (voce, chitară, harmonica)

• Sâmbătă, 14 Ianuarie 2023, ora 18.00 – „Scrisori Eminesciene” – teatru poetic cu actorul George Custura – eveniment în parteneriat cu BES România

• Duminică, 15 Ianuarie 2023, ora 19.00 – Recital Cameral dedicat Zilei Culturii Naționale – „Țara mea de Dor”

Soliste: Ioana Lupașcu – pian, Daniela Nane – actriță

• Joi, 19 Ianuarie 2023, ora 19.00 – Concert Simfonic

Dirijor: Jordi Mora (Spania)

Solist: Leonard Mihale – pian

Program:

R. Schumann – Uvertura „Manfred”, op. 115

L. van Beethoven – Concertul nr. 5 în Mi bemol major, op. 73, „Imperialul”, pentru pian și orchestră

D. Șostakovici – Simfonia a V-a în re minor, op. 47

• Vineri, 20 Ianuarie 2023, ora 19.00 – Concert de Jazz:

„The Art of Quartet”

Soliști: Ploiești Jazz Trio & Luiza Zan – voce

• Marți, 24 Ianuarie 2023, ora 18.00 – Concert Folcloric dedicat Zilei Unirii Principatelor Române

Orchestra Populară „Flacăra Prahovei” – Dirijor: Marian Dovîncă

Ansamblul de Dansuri „Flacăra Prahovei” – Coregraf: Marian Marinică

Grupul Vocal-Folcloric „Ciobănașul de la Munte”

Soliști:

Mariana Anghel – invitată specială

Gelu Voicu

Traian Frîncu

Gigi Stoica

Adriana Deaconu

Cezar Ouatu

Violeta Barac

Antonia Cernat – invitată

• Joi, 26 Ianuarie 2023, ora 19.00 – Concert Simfonic dedicat Zilei de 24 Ianuarie

Dirijor: Alexandru Ilie

Soliști: