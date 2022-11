Primăria Capitalei va da un milion de lei pentru actuala ediție a Festivalului Naţional de Teatru

Primăria Capitalei a alocat un milion de lei pentru cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat, sâmbătă, că municiopalitatea a alocat un milion de lei pentru ea de-a 32-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru. Evenimentul are loc în perioada 5-13 noiembrie.

”Invit toţi bucureştenii să participe la cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru (FNT) ce va avea loc în perioada 5-13 noiembrie, conceptul curatorial din acest an fiind „Graniţe fragile. Istorii fluide”. Primăria Capitalei, prin ARCUB, este partenerul tradiţional al acestui festival ce sprijină cultura şi arta, iar în acest an a alocat suma de 1 milion de lei pentru organizarea FNT”, a anunţat, sâmbătă, Nicuşor Dan, potrivit g4media.ro.

Potrivit acestuia, ”Festivalul Naţional de Teatru aduce zece producţii internaţionale care vor face vizibile în spaţiul românesc creaţii ale unor regizori şi regizoare din România şi din Republica Moldova”.

”Se vor pune în scenă 32 de spectacole de teatru şi 7 instalaţii performative, creaţii online şi VR din România, precum şi spectacole-lectură, teatru-radiofonic, evenimente conexe”, a mai transmkis primarul general.

Unele spectacole pot fi văzute în câteva din teatrele Bucureştiului precum: Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, Teatrul Bulandra Bucureşti, Teatrul Odeon Bucureşti, Teatrul Excelsior, Teatrul Nottara, dar şi la ARCUB, Cărtureşti Carusel, Institutul Goethe Bucureşti, Institutul Liszt, Teatrelli, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Radio România Cultural.

Evenimentul a fost deschis, sâmbătă, cu o expoziţie-document, dedicată personalităţii lui Ion Caramitru.

Teatrul de Artă București, la cea de-a 10-a stagiune

Pe 8 septembrie 2022, Teatrul de Artă București își deschide stagiunea cu numărul 10. Intră, așadar, în al zecelea an de activitate de la inaugurarea sălii sale de spectacole din strada Sfântul Ștefan nr. 21, după alți doi ani în care își susținuse primele producții prin parcuri și cafenele, în spații neconvenționale din București și din marile orașe ale țării.

« E un frumos moment de retrospectivă: treizeci de spectacole create, zece spectacole jucate pentru publicul român de peste hotare (am jucat la Bruxelles, New York, Koln, Londra etc.), participări la peste patruzeci festivaluri din București, din țară și din străinătate, douăzeci și cinci de premii câștigate. Dar, mai presus de toate, zeci de mii de suflete bucurate și tot atâtea zâmbete și lacrimi înflorite. A fost și greu, și ușor. A fost cu provocări, cu greutăți, cu deznădejde uneori, dar cel mai mult a fost și este cu bucurie.» – George Constantinescu, actor, fondatorul și managerul Teatrului de Artă București

Cu bucurie, așadar, la intrarea în cea de-a zecea stagiune, Teatrul de Artă București a pregătit o surpriză publicului: programul lunii septembrie este gata, iar în perioada 1 – 31 august, biletele au o reducere de 20%.

Programul integral este mai jos și pe www.teatruldearta.ro, iar biletele se găsesc pe mySTAGE și Eventbook.

