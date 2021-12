Nicușor Dan s-a vaccinat anti Covid. De ce nu a făcut-o până acum?

Nicușor Dan s-a vaccinat anti Covid cu prima doză, așa cum a promis încă de săptămâna trecută. Anunțul a fost făcut public joi dimineață și va închide de acum încolo gurile rele care sugerau că edilul ar fi antivaccinist.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu prima doză, scrie Digi24, după ce un reporter l-a întrebat direct: „Puteți să ne spuneți dacă v-ați vaccinat?” Primarul a răspuns pe loc, fără să ezite. „ Da! Prima doză!”

Nicușor Dan s-a vaccinat anti Covid cu prima doză

Primarul general al Capitalei a fost deseori criticat pentru faptul că nu este imunizat, dar și pentru că nu oferea niciodată informații foarte clare în legătură cu momentul când va face vaccinul. Spunea că va veni și această zi și încheia rapid subiectul. Acesta este motivul pentru care s-a zvonit că este antivaxer. Degeaba se apăra el! Nu l-a crezut nimeni:

„Nicidecum, nicidecum! După cum ştiţi, sunt un om de ştiinţă, sunt un om care vine din mediul academic, care citeşte, se informează şi ascultă de vocea ştiinţei. Mi-am vaccinat fetiţa. Nu m-am vaccinat pentru că am trecut prin coronavirus, mi-a adus fetiţa de la grădiniţă. Sunt cam cinci-şase luni de atunci. Mă voi vaccina şi în momentul în care mă voi vaccina o să aflaţi”, explica pe atunci primarul.

Iată că minunea s-a întâmplat, iar acum gurile rele nu vor mai avea ce să spună. Și nici nu va mai glumi nimeni pe seama lui când va merge la Guvern sau va vizita diverse instituții căci, odată vaccinat, el va fi lăsat înăuntru.

Primul anunț oficial, menit să mai calmeze spiritele, a fost făcut la sfârșitul lui noiembrie, când Nicușor Dan a spus că se va vaccina în perioada următoare. Apoi, a urmat altă declarație a sa în care a precizat și perioada: săptămâna viitoare. „Am spus că trebuie să fac niște investigații medicale. Le-am făcut și săptămâna viitoare mă voi vaccina cu prima doză”, a spus edilul într-o conferință de presă. Iată că mult așteptatul moment a venit, iar primarul s-a ținut de cuvânt.

Primarul Capitalei a avut Covid în luna mai

La sfârșitul lui august, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, într-o conferință de presă, de ce nu s-a vaccinat anti-COVID. Atunci a fost momentul în care primarul a anunțat oficial că a trecut prin boală în luna mai. De ce a ținut ascunsă această informație? Pentru că, la vremea respectivă, era deja în izolare și nu voia „să interfereze cu dezbaterea publică pe tema bugetului Capitalei”. „Inițial am anunțat că are fetița mea, iar la o săptămână am făcut și eu. Din acest motiv am stat 3 săptămâni în izolare”, a mai spus primarul general. El mai spunea pe atunci că va face vaccinul când îi va recomanda medicul.