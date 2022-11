„Solenoid”, de Mircea Cărtărescu, pe lista celor mai bune cinci cărți publicate în SUA

Romanul „Solenoid”, scris de Mircea Cărtărescu, este pe lista celor mai bune cinci cărți publicate în SUA, în anul 2022.

„Abia ieșit de sub tipar de câteva zile, Solenoidul american e pe locul 5 în lista celor mai bune cărți apărute în USA în 2022, publicată în The New Yorker”, a anunțat Mircea Cărtărescu într-un mesaj postat pe Facebook.

În România, romanul „Solenoid” a fost lansat în anul 2015. Cartea a fost publicată de Editura Humanitas.

