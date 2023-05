Interviu exclusiv: Condiții de viață mai bune i-ar readuce acasă pe români

Relațiile dintre România și Italia sunt destul de bune în acest moment, consideră ambasadorul Italiei la București. În primul rând, în acest moment, neoficial trăiesc peste 1,5 milioane de români în peninsulă, unde și-au întemeiat familii și muncesc.

Am stat de vorbă cu Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România, care este de părere că viața în țara noastră dacă s-ar îmbunătăți mai mult, cu siguranță că mulți dintre românii plecați în afară s-ar reîntoarce. Redăm mai jos, interviul realizat în exclusivitate cu ambasadorul Alfredo Durante Mangoni.

Considerați că rețelele sociale influențează școala de astăzi?

După părerea mea cele două sisteme de învățământ român și italian știu să dialogheze să fac schimb de experiențe. Literatura, cunoașterea prezentului, pregătirea viitorului înseamnă nu numai învățare, ci și integrare socială, formare pentru viață, pentru rolurile din politică, din economie, din societatea de astăzi. Școala și literatura înseamnă învățare, integrare, patrimoniu de valori împărtășite de țările noastre.

Recent ați avut o discuție cu ministrul justiției, Cătălin Predoiu, despre persoanele condamnate și fugite în Italia. Ce ați discutat mai exact?

Nu pot să vă dezvălui ce am discutat cu ministrul, însă există o puternică autoritate din partea autorităților românești cu privire la situația cetățenilor români condamnați care se regăsesc în Italia și pe care autoritățile judiciare românești vor să îi preia. Magistratura italiană o să-și facă propria evaluare, ministrul justiției a recunoscut evident prerogativele autonomiei magistraturii italiene asta nu înseamnă că cele două ministere ale justiției nu pot să aibă un dialog la nivel tehnic ca să fluidizeze cooperarea judiciară.

Jurnalista Cristina Corpaci și ambasadorul Italiei în România, Alfredo Durante Mangoni

Care sunt situațiile cu care se confruntă în acest moment investitorii italieni veniți în România?

Avem nevoie mai ales să găsim mână de lucru cu calificare medie să spunem, fiindcă există această carență de mână de lucru și asta are un impact negativ asupra dezvoltării economice. Credem că este necesar să facem un parcurs de formare și tehnică chiar ca să îmbunătățim competențele lucrătorilor, să investim în creșterea competențelor și credem că este să activăm niște parcursuri circulare care să-i atragă din nou în România, să-i facă să se întoarcă pe cei care au plecat să muncească în străinătate. Deci să îmbunătățim condițiile de viață și condițiile de muncă în România, astfel încât un număr cât mai mare de lucrători să revină în România.

Ați reușit să transmiteți mai departe aceste nemulțumiri ale investitorilor și să se facă mai departe o scrisoare, să se discute la nivel de Guverne?

Aceste chestiuni se discută înainte de toate la un nivel de miniștri de externe și mai ales de miniștri economiei. Am primit zilele trecute o vizită a ministrului întreprinderilor și „Made in Italy”, Adolfo Urso, care a discutat cu premierul Nicolae Ciucă despre politica economică europeană, cât la cum putem ulterior să consolidăm să extindem prezența firmelor italiene din România. Am oferit o contribuție importantă la modernizarea țării prin dezvoltarea infrastructurii, suntem primii investitori în sectorul agricol, avem o prezență foarte puternică în sectorul manufacturier și vrem să continuăm să investim în România.

Italia nu este printre primele pe lista românilor în privința destinațiilor de vacanțe, așa cum sunt Bulgaria sau Grecia, cu ce încercați să îi atrageți să viziteze țara dvs?

Am putea să povestim despre o țară atât de frumoasă, este ceea ce vrem să facem și prin intermediul Bookfest de săptămâna viitoare. Este vorba despre o țară care știe să unească gustul, plăcerea pentru viață, frumusețea locurilor turistice, a peisajului, cu gustul mâncărurilor tipice, căldura locuitorilor, ospitalitatea. Aceste lucruri reprezintă frumusețea și bogăția Italiei de astăzi și credem că românii pot să descopere mai ușor acest suflu latin al Italiei.