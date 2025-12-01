6.6 C
VIDEO. Zelenski a sosit la Paris pentru discuțiile cu Macron

Alexandru Stancu
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la Palatul Élysée pentru discuții cu președintele francez Emmanuel Macron, în contextul în care încearcă să consolideze sprijinul european pentru un acord care să pună capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina, notează AFP.

Zelenski, prezent la Paris

Vizita lui Zelenski în Franța are loc la o zi după discuțiile dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei în Florida și înaintea unei întâlniri programate la Moscova între trimisul american Steve Witkoff și președintele rus Vladimir Putin.

