VIDEO: SUA sunt “foarte îngrijorate” în legătură cu președintele destituit al Nigerului

Statele Unite sunt foarte îngrijorate de siguranța președintelui destituit al Nigerului, Mohamed Bazoum, a declarat Departamentul de Stat, după ce partidul lui Bazoum a afirmat că acesta și familia sa sunt deținuți în condiții “crude” și “inumane”.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a declarat reporterilor că Washingtonul nu are niciun motiv să conteste rapoartele privind condițiile în care este deținut Bazoum. Partidul a spus că nu are apă curentă, nu are electricitate și nu are acces la produse proaspete sau la medici.

