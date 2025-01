VIDEO. Premierul sârb demisionează, după luni de proteste anticorupție

Țara balcanică a fost zguduită de proteste frecvente în urma tragediei din gara din orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, care a dus la moartea a 15 persoane, după renovări ample efectuate la obiectiv.

Prăbușirea a aprins o furie de lungă durată în întreaga Serbie din cauza corupției și a lipsei de supraveghere a proiectelor de construcții.

Am avut o întâlnire lungă cu președintele Serbiei în această dimineață… am discutat despre toate subiectele, iar el a acceptat argumentele mele. Așadar, pentru a evita complicarea suplimentară a lucrurilor și pentru a nu ridica și mai mult tensiunile din societate, am luat această decizie, a adăugat acesta.