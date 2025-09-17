VIDEO. Papa denunță din nou îndepărtarea forțată a locuitorilor din Gaza de pe pământurile lor

Papa Leon al XVI-lea și-a exprimat miercuri solidaritatea cu populația din Gaza, afirmând că civilii au fost „din nou” forțați să-și părăsească pământurile și trăiesc în „condiții inacceptabile”, scrie AFP.
Îmi exprim profunda solidaritate cu poporul palestinian din Gaza, care continuă să trăiască în frică și să supraviețuiască în condiții inacceptabile, fiind din nou forțat să fie strămutat de pe pământurile sale, a declarat Suveranul Pontif, în vârstă de 70 de ani, după audiența generală.
Sute de mii de locuitori ai orașului Gaza încearcă să evacueze partea de nord, după un bombardament masiv al forțelor israeliene menit să distrugă Hamas.
Îmi reînnoiesc apelul pentru o încetare a focului, pentru eliberarea ostaticilor, pentru o soluție diplomatică negociată și pentru respectarea deplină a dreptului internațional umanitar. Invit pe toată lumea să se alăture rugăciunii mele din inimă, pentru ca în curând să răsară o nouă zori de pace și dreptate, a spus Papa.
