VIDEO: Japonia se redeschide turiștilor

În timp ce Japonia își deschide porțile pentru vizitatori în această săptămână, după mai bine de doi ani de izolare pandemică, speranțele pentru un boom turistic se confruntă cu „vânturi puternice”, în contextul în care magazinele sunt închise și există o lipsă de lucrători în domeniul ospitalității.

După 2 ani de izolare pandemică, Japonia își deschide în sfârșit porțile pentru vizitatori.

Cu toate acestea, speranțele pentru un boom turistic se confruntă cu o bătălie grea din cauza lipsei de lucrători în domeniul ospitalității și a magazinelor închise.

Prim-ministrul Fumio Kishida mizează pe turism pentru a ajuta la stimularea economiei și pentru a culege unele beneficii de pe urma alunecării yenului la minimul ultimilor 24 de ani.

Arata Sawa se numără printre cei care doresc cu ardoare revenirea turiștilor străini, care reprezentau aproape 90% din oaspeții hanului său.

„Oamenii din străinătate vor putea veni aici ca turiști independenți începând cu data de 11 octombrie. Sper și anticipez că mulți străini vor veni în Japonia, la fel cum era înainte de COVID. Ei bine, când a început pandemia COVID, genul de oaspeți pe care Sawanoya îi primea, călători individuali, au fost brusc în imposibilitatea de a intra în Japonia, așa că, până acum, am fost într-o situație în care am avut practic zero vizitatori,” spunea Sawa.

Doar o jumătate de milion de persoane au venit în Japonia până acum în acest an – o cifră impresionantă în comparație cu cele 32 de milioane de persoane din 2019.

Cheltuielile turiștilor vor ajunge doar la aproximativ 2.000 de miliarde de yeni – adică 13 miliarde de dolari – până în 2023 și nu vor depăși nivelurile de dinainte de Covid până în 2025, potrivit unui raport al institutului Nomura Research.

Oaspetele hanului britanic, Jenny Owen, speră ca turiștii străini să respecte eticheta japoneză privind purtarea măștii.

„Îmi fac griji pentru Japonia în acest sens și sper ca oamenii să poată veni aici și să fie respectuoși cu privire la măsurile pe care Japonia le pune în aplicare, indiferent dacă ni se pare sau nu o măsură corectă, trebuie să o respectăm și să facem ceea ce spun ei,” a spus Owen.

Operatorul aerian de pavilion Japan Airlines a înregistrat o triplare a numărului de rezervări pentru zborurile de intrare de la anunțul privind relaxarea frontierei.

