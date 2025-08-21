VIDEO. Donnarumma se antrenează alături de echipa PSG, în contextul speculațiilor legate de viitorul său

Gianluigi Donnarumma s-a antrenat alături de restul lotului PSG înaintea meciului din Ligue 1 cu Angers, în ciuda incertitudinilor privind viitorul său la campioana Ligii Campionilor, scrie AFP.
Se părea că Donnarumma urma să părăsească echipa după ce PSG l-a transferat pe Lucas Chevalier de la Lille, însă Luis Enrique l-a lăsat pe italian în afara lotului pentru meciul din Supercupa UEFA cu Tottenham, afirmând că are nevoie de un portar cu un „profil diferit”.
