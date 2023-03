VIDEO: Cum folosește Rusia recunoașterea facială pentru a-i reține pe cei ce-l critică pe Vladimir Putin

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, poliția rusă a intensificat utilizarea recunoașterii faciale pentru a împiedica oamenii să protesteze.

Videoclipula fost înregistrat de activistul rus pentru drepturile civile, Alexander Zharov, când a intrat într-o stație de metrou din Moscova.*

Zharov trece prin poarta de la metrou echipată cu o cameră… care îi face o fotografie.

Câteva minute mai târziu, polițiștii se apropie de el pe peron.

„I-am rugat să-mi spună de ce mă rețin. Unul dintre ofițerii de poliție a justificat acest lucru spunând că sunt pe lista de urmăriți,” spune Alexander Zharov.

Era a treia oară când Zharov era reținut în metroul din Moscova. Tânărul de 32 de ani a fost identificat prin recunoaștere facială, o tehnologie care este implementată pe scară largă în sistemul de metrou al orașului.

O investigație Reuters a constatat că rețeaua de supraveghere video a Moscovei joacă un rol important în arestările protestatarilor anti-guvernamentali.

De asemenea, am constatat că, de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, autoritățile au început să folosească recunoașterea facială ca măsură preventivă pentru a împiedica oamenii să protesteze în primul rând.

„În Rusia, avem un Frate Mare care te urmărește de fiecare dată. Și oamenii nu pot vorbi mai mult despre lucruri politice sau ceva de genul ăsta”, spune Sergei Pinchuk.

Să aruncăm o privire mai atentă asupra modului în care recunoașterea facială ajută poliția rusă să identifice și să „măture” oponenții Kremlinului, ori de câte ori doresc.

Una dintre cele mai mari rețele de supraveghere video cu recunoaștere facială din lume

În 2017, orașul Moscova a anunțat lansarea uneia dintre cele mai mari rețele de supraveghere video cu recunoaștere facială din lume. Aproximativ 160.000 de camere au fost instalate în oraș pentru a ajuta forțele de ordine, a declarat la acea vreme, Departamentul de Tehnologii Informaționale al orașului.

Metroul din Moscova folosește recunoașterea facială ca parte a sistemului său de plată, precum și din motive de securitate.

Pasagerii sunt fotografiați în timp ce trec prin porți. Un algoritm analizează și identifica fețele.

Dacă sistemul semnalează un pasager care trebuie reținut, poliția răspunde în câteva secunde sau minute.

Asta spun 29 de persoane care au fost reținute în acest fel. Toți au un lucru în comun – critică președintele Vladimir Putin. Majoritatea s-au alăturat anterior protestelor antiguvernamentale.

„Cred că motivul pentru care am fost reținut în metrou se datorează faptului că am luat atitudinea mea civică și anume că sunt împotriva războiului dintre Rusia și Ucraina și împotriva represiunii politice din țară,” spune Alexander Zharov.

Analiza Reuters a peste 2.000 de dosare judecătorești arată că aceste camere au jucat un rol important în arestarea a sute de protestatari.

Majoritatea acestor persoane au fost reținute în 2021, după ce s-au alăturat demonstrațiilor antiguvernamentale.

Dar după ce Rusia a invadat Ucraina, autoritățile au început să folosească recunoașterea facială pentru a împiedica oamenii să protesteze în primul rând.

Serghei Pinchuk, în vârstă de 27 de ani, este unul dintre ei.

„Pe 9 mai am fost reținut într-una din stațiile de metrou din Moscova. De fapt, fusesem reținut de cinci sau șase ori, nu-mi amintesc, din cauza activităților mele politice, dar acea reținere, a fost specială. A fost neobișnuit, pentru că am fost reținut degeaba. Tocmai când am intrat în stația de metrou și un polițist s-a apropiat de mine, m-a prins și mi-a spus: <Ești reținut, vino cu mine>”, povestește acesta.

Pinchuk spune că oamenii legii l-au dus apoi la o secție de poliție din apropiere, pentru interogatoriu.

„A fost un polițist – Rogov, este numele lui de familie – îmi amintesc asta pentru că m-a amenințat. M-a prins de gât și a dat cu mine de perete de câteva ori. Și era foarte supărat. Era violent. Da, a fost o experiență proastă”, poveștește și Pinchuk.

Nici Pinciuk, nici Zharov nu au fost acuzați de vreo infracțiune.

Oficialii ruși și de la Moscova nu au răspuns întrebărilor Reuters despre reținerea lui Zharov, Pinciuk sau a celorlalți intervievați.

Kremlinul a adresat întrebări detaliate pentru primăriei Moscovei, care nu a răspuns.

Iar Ministerul de Interne al Rusiei, care supraveghează aplicarea legii, nu a răspuns întrebărilor trimise prin Kremlin.

Atât pentru Pinciuk, cât și pentru Zharov, supravegherea, riscul de reținere, împreună cu presiunea poliției, le-au schimbat atât de mult viața, încât au părăsit Rusia.

„După cea reținere am avut sentimentul că Rusia se transformă într-un fel de ramură filială chinezească din Xinjiang, unde tehnologiile digitale moderne devin jucăriile care se află în mâinile unui dictator”, spune Alexander Zharov.

Zharov s-a mutat în Germania, în timp ce Pinchuk a decis să se mute în Statele Unite.

Acum locuiește în Seattle și caută azil.

„Totul s-a întâmplat atât de repede. Nici nu am regretat asta, în acel moment, în acea zi. Dar apoi mi-am dat seama că am plecat de acasă. Am lăsat toată viața mea acolo; câinele meu, părinții mei, prietenii, știi… Sper că lucrurile se vor schimba în țara mea, bineînțeles, sper să-mi văd familia curând. Dar sunt realist, așa cum am spus mai înainte, și nu cred că așa ceva se va întâmpla foarte curând.”

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!