Sydney înregistrează cel mai ploios an, dar ia măsuri de prevenție pentru inundații

Autoritățile s-au pregătit pentru inundații majore în estul Australiei joi (6 octombrie), după ce Sydney a înregistrat cel mai ploios an din ultimii 164 de ani, fiind așteptate să cadă mai multe averse abundente în următoarele trei zile.



Cu aproape trei luni rămase din 2022, cel mai mare oraș al țării a înregistrat deja, joi după-amiază, 2.213 mm (87 inchi) de ploaie într-un an.

A fost prima dată când precipitațiile totale în Sydney au depășit recordul anterior de 2.194 mm stabilit în 1950, de când au început înregistrările în 1858, au arătat datele oficiale.

Sydney are cel mai ploios an, exact cum se așteptau cercetătorii, în pas cu schimbările climatice care sunt tot mai evidente



„Ceea ce vă pot spune despre ce se petrece este că toate sunt în concordanță cu unele dintre lucrurile pe care le așteptăm de la schimbările climatice”, a declarat joi pentru Reuters Nandini Ramesh, cercetător senior la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).



Sunt prognozate mai multe averse pentru restul anului 2022, deoarece coasta de est a Australiei rămâne în strânsoarea unui rar al treilea an consecutiv al fenomenului meteorologic La Nina.

În ultimii doi ani, inundațiile au lovit suburbiile Sydney de trei ori, forțând zeci de mii de oameni să-și părăsească casele.

Australia, lovită de inundații pentru a doua oară în câteva săptămâni

Ploile abundente au lovit miercuri coasta de est a Australiei, scufundând drumuri si poduri, in timp ce zeci de mii de oameni au fugit de casele lor pentru a doua oara in cateva saptamani dupa ce inundatiile care se miscau rapid au izbucnit malurile raurilor si au spart peste diguri.

Ei au crezut că cel mai rău era în spatele lor, dar orașul nordic Lismore din statul australian New South Wales a fost lovit de ploi abundente pentru a doua oară într-o lună.

Și inundațiile care se mișcă rapid au spart malurile și digurile râurilor.

Localul din Lismore, Dominic Pezzutti, a spus că localnicii se pregătesc pentru pagube:

„Este doar sfâșietor să văd apa urcând din nou și numărul de oameni care vor pierde totul din nou.”

Vara de pe coasta de est a Australiei a fost dominată de modelul climatic La Nina, asociat de obicei cu precipitații mai mari, pentru al doilea an consecutiv.

