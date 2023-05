Patru copii din Columbia găsiți în viață la câteva săptămâni după prăbușirea unui avion

Patru copii dintr-o comunitate indigenă din Columbia au fost găsiți în viață în sudul țării la mai bine de două săptămâni după ce un avion în care călătoreau s-a prăbușit în jungla deasă, a declarat președintele Gustavo Petro miercuri (17 mai).

Copiii au fost salvați de membri ai armatei, pompieri și oficiali ai autorităților de aviație civilă în jungla deasă din provincia Caqueta din Columbia, potrivit Reuters.

Avionul – un Cessna 206 – transporta șapte persoane pe o rută între Araracuara, în provincia Amazonas, și San Jose del Guaviare, un oraș din provincia Guaviare, când a emis o alertă din cauza defecțiunii motorului la primele ore ale zilei de 1 mai.

Trei adulți, inclusiv pilotul, au murit în urma accidentului, iar cadavrele lor au fost găsite în interiorul avionului. Cei patru copii, de 13, 9 și 4 ani, precum și un bebeluș de 11 luni, au supraviețuit impactului.

Informațiile preliminare de la autoritatea aviației civile, care a coordonat eforturile de salvare, sugerează că copiii au scăpat din avion și au pornit în pădurea tropicală pentru a găsi ajutor.

Salvatorii, sprijiniți de câini de căutare, au găsit anterior fructe aruncate pe care le mâncau copiii pentru a supraviețui, precum și adăposturi improvizate făcute cu vegetație de junglă.

La operațiunile de salvare au participat avioane și elicoptere atât din armata Columbiei, cât și din forțele aeriene.

Avion de pasageri, prabusit in jungla amazoniana

Cea mai grava catastrofa aeriana din istoria Braziliei s-a produs in cursul acestui weekend, dupa ce un avion de linie cu 155 de suflete la bord s-a prabusit in jungla amazoniana.

Avionul de tipul Boeing 737-800 apartinand companiei autohtone Gol efectua o cursa intre orasul Manaus si capitala tarii, Brasilia, cand a intrat in coliziune cu un aparat de zbor de mici dimensiuni si s-a prabusit practic vertical in plina jungla. Toti cei 149 de pasageri si sase membri ai echipajului au pierit, a declarat presedintele autoritatii aeroportuare Infraero, Jose Carlos Pereira. „Imaginati-va viteza cu care a lovit solul, venind de la o altitudine de 11.000 de metri”, a adaugat el. Victimele sunt in mare majoritate brazilieni, dar si unii cetateni straini, printre care japonezi si un german.

Epava avionului a fost gasita abia dupa multe ore de cautari, deoarece in zona „padurea este foarte deasa, iar copacii impiedica aproape orice contact vizual”, au declarat primele echipe de salvare ajunse la locul tragediei produse in statul Mato Grosso. Potrivit presedintelui Infraero, operatiunile de recuperare si de identificare vor fi de durata, cadavrele fiind atat carbonizate, cat si sfartecate. De asemenea, rezultatele preliminare ale anchetei deschise ar putea fi date publicitatii cel mai devreme in trei luni, „deoarece investigatiile decurg foarte anevoios in jungla”. In cursul zilei de ieri, cateva sute de localnici indieni, peste 300 de militari, opt avioane si cinci elicoptere erau implicate in operatiunile de recuperare. Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a decretat, ieri, trei zile de doliu national.

In mod miraculos, aparatul de zbor de mici dimensiuni nu s-a prabusit, reusind sa aterizeze pe aeroportul militar al orasului Serra do Cachimbo, desi avea o aripa avariata. Un purtator de cuvant al aviatiei militare a declarat ca ar fi vorba de un bimotor de tipul Embraer Legacy, pilotat de un cetatean american. Potrivit relatarilor presei locale, citata de marile agentii, la bordul aparatului bimotor se aflau patru cetateni americani, printre care si un ziarist de la „New York Times”.

Circumstantele si cauzele tragediei nu sunt cunoscute deocamdata. Totusi, ministrul brazilian al Apararii, Waldir Pires, a speculat pe marginea eventualitatii „unei neatentii sau a unei atentii insuficiente” de care ar fi dat dovada pilotul companiei Gol.

