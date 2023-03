 ONU: „ Supraconsumul vampiric” drenează apa lumii

ONU a ajuns la concluzia că „ supraconsumul vampiric” drenează apa lumii.

Secretarul general al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a avertizat miercuri (22 martie) cu privire la suprasolicitarea „vampirică” a apei lumii și a rugat guvernele să gestioneze mai bine una dintre resursele comune ale umanității, potrivit Reuters.

„ Drenăm sângele umanității prin supraconsumul vampiric și utilizarea nesustenabilă și o evaporăm prin încălzirea globală”, a spus Guterres în timpul primei conferințe a ONU despre securitatea apei din aproape jumătate de secol.

„ Supraconsumul vampiric” provoacă mari probleme pentru apa lumii, iar asigurarea accesului la apă potabilă curată este un deziderat al ONU

Asigurarea accesului la apă potabilă curată și la canalizare face parte din lista de 17 puncte de făcut pe care ONU a stabilit-o pentru dezvoltarea durabilă, alături de eliminarea foametei și sărăciei, realizarea egalității de gen și luarea de măsuri împotriva schimbărilor climatice.

„ Această conferință trebuie să reprezinte un salt cuantic în capacitatea statelor membre și a comunității internaționale de a recunoaște și de a acționa asupra importanței vitale a apei pentru sustenabilitatea lumii noastre și ca instrument de promovare a păcii și a cooperării internaționale”, a adăugat el.

În 2022, BAT a reciclat 22,6% din volumul de apă utilizat la nivel global

BAT anunță rezultate remarcabile obținute în atingerea obiectivelor ambițioase privind managementul apei folosite în procesul de producție

Obiectivele BAT până în anul 2025 includ certificare Alliance for Water Steardship (AWS) pentru toate centrele proprii de producție, reciclarea a 30% din volumul de apă folosită și o reducere de 35% a apei extrase față de valoarea de referință din 2017

BAT și-a asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) pentru consumatori, dar și pentru societatea în care trăim, iar sustenabilitatea este un pilon esențial în cadrul strategiei companiei

București, 22 martie 2022 – În primul raport anual combinat* privind performanța de business și în domeniul sustenabilității, BAT anunță rezultate importante obținute în atingerea obiectivelor privind protejarea mediului, sociale și de guvernanță (ESG). În ceea ce privește managementul apei folosite în procesul de producție în anul 2022, raportul de sustenabilitate al BAT arată că

24 de centre proprii de producție sunt certificate de către Alliance for Water Steardship (AWS)**, printre care și fabrica BAT din Ploiești, care a primit certificarea AWS anul trecut;

22,6% din volumul de apă utilizat a fost reciclat;

s-a înregistrat o reducere de 33% a cantității de apă extrase față de valoarea de referință din 2017, ceea ce înseamnă o reducere de 7% versus 2021;

82% dintre hectarele de tutun din lanțul BAT de aprovizionare cu tutun utilizează cele mai bune practici în vigoare de gestionare a solului și a apei.

„O bună gestionare a apei este vitală pentru utilizarea responsabilă a resurselor, atât la nivel individual, cât și organizațional. Este nevoie de consistență și de perseverență în acest demers, iar tema Zilei Mondiale a Apei din acest an este «accelerarea schimbărilor», completată de sloganul «Fă schimbarea pe care tu ți-ai dori să o vezi în lume», un mesaj pe care și noi l-am susținut de-a lungul anilor în cadrul campaniilor dezvoltate sub umbrela Alege Asumat un Oraș Curat. BAT și-a asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun pentru consumatori și pentru societate atât prin îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel de business, către care facem pași decisivi, precum și prin campanii privind responsabilitatea alegerilor individuale,” a declarat Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice, Aria Europa Centrală și de Sud din cadrul BAT.

