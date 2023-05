Membri din sindicate se adună în sprijinul scriitorilor de la Hollywood aflați în grevă

Sute de membri din sindicate s-au adunat în centrul orașului Los Angeles vineri (26 mai), într-o demonstrație pentru sprijinul scriitorilor greviști de la Hollywood, potrivit Reuters.

Câteva sute de membri ai sindicatelor din industria turismului și ospitalității, profesori, lucrători în logistică și angajați publici s-au adunat acolo. Sindicatele participante au reprezentat peste 200000 de lucrători cu contracte colective de muncă, care urmează să expire tot în 2023, au spus organizatorii.

Sindicatele reprezentând, de asemenea, profesori, șoferi de camion și alți muncitori care vor ajunge în curând la masa de negocieri s-au pornit în sprijinul acestora în orașul Los Angeles.

Writers of Guild of America (WGA) a oprit lucrul pe 2 mai, după ce nu a reușit să ajungă la un acord pentru salarii mai mari cu studiourile de la Hollywood, inclusiv Walt Disney Co, Netflix Inc și Warner Bros Discovery Inc.

„ Este un moment decisiv și un moment foarte important pentru munca noastră. Adică, evident pentru noi, ca scriitori, este foarte important să ne convină, să ne plătim facturile pentru a fi mulțumiți de ceea ce facem. Știi, la aceste corporații, directorii generali se schimbă cu anotimpurile. Și, știi, pentru noi, este ca și cum am munci, am investi timp și efort pentru a face spectacole și filme cu adevărat grozave. E timpul să ne plătească cum trebuie. Știi, este vorba de corectitudine”, a spus scriitorul Sydney Baloue.

Manifestarea revărsată acolo, de sprijin și solidaritate, a fost un punct puternic de discuție în rândul celor din mulțimea de la miting.

Organizatorii au spus că toate sindicatele au cereri universale pentru salarii crescute pe fondul creșterii costurilor cu alimentele, locuințele și transportul.

Scriitoarea Danielle Roderick a spus că a sperat că scriitorii vor conduce o mișcare în care „toată lumea nu va accepta acest lucru ”.

„Toată lumea o simte chiar acum. Toată lumea simte că este mâncată de viu într-un anumit fel. Breasla noastră este foarte bine organizată, foarte bine dotată cu resurse și are dreptate în acest moment al impunerii Inteligenței Artificiale, dar și cu toate celelalte chestii. Se simte că suntem primul colectiv de artiști care se pot uni și pot respinge cu adevărat mișcarea ce susține inteligența artificială, care preia totul fără ca nimeni să facă nimic.”, a spus Roderick, care a participat la miting împreună cu soțul ei, și el scriitor, și cu cei doi copii.

Alianța Producătorilor de Film și Televiziune (AMPTP), care reprezintă studiourile importante, a declarat că a oferit creșteri „generoase” în compensație pentru scriitori. Nu sunt programate noi discuții între cele două părți.

Corina Crețu, despre greva profesorilor: „Este un strigăt după ajutor pe care nu avem voie să ne prefacem că nu îl auzim”

Europarlamentarul Pro România Corina Creţu a declarat, luni, că greva generală declanşată de personalul din învăţământul preuniversitar nu este un moft şi că această acţiune este un strigăt după ajutor care nu trebuie ignorat.

„Greva declanşată astăzi de cei peste 150.000 de profesori, la care se adaugă şi câteva zeci de mii de angajaţi din cadrul personalului auxiliar şi nedidactic, este un strigăt după ajutor pe care nu avem voie să ne prefacem că nu îl auzim! În opinia mea, profesorii şi medicii sunt pilonii societăţii, trebuie răsplătiţi la adevărata lor valoare, iar acest lucru trebuia să se întâmple demult. Şi nu este prima dată când iau această poziţie.

