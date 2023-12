Stând singură în dormitorul ei, eleva ucraineană de clasa a treia, Arina Herasymova, își decupează o imagine de singurătate în timp ce se uită la profesorul și colegii ei pe un ecran, dorind să se întoarcă la școală, potrivit Reuters.



„Dacă cineva trebuie să meargă la adăpostul anti-bombe, mergeți mai departe. Dacă cineva are o alertă de raid aerian, părăsiți clasa și mergeți la adăpost. Dacă totul este bine, să continuăm.”

Școlarizarea Arinei Herasymova este punctată de avertismente de genul acesta, livrate de profesoara ei virtual.



Luptele au loc la doar 40 de mile de casa ei din Sloviansk, un oraș din estul regiunii Donețk, care se află sub amenințarea regulată a atacurilor aeriene rusești.



Educația copilului de opt ani a fost forțată mai întâi în online de pandemia COVID-19, apoi, din nou, de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în urmă cu aproape doi ani.

Mama ei, Iryna, spune că nu a mai frecventat școala din clasa întâi.



„Obișnuia să ia cursuri de judo, era un copil activ. Acum mă uit la ea și s-a schimbat atât de mult. Ea nu vrea să facă nimic, nu are prieteni, spiritul ei a scăzut. Ea știe că mai este mult timp până se poate întoarce la școală, la judo. S-a schimbat, mental este greu pentru ea.”



Acum, elevă în clasa a treia, Arina spune că și-ar dori să-și facă prieteni, să-și vadă profesorul și să se joace afară în timpul pauzei.



Ea nu își întâlnește niciodată colegii de clasă și îi cunoaște doar din imaginile lor, în miniatura online.



Dar speranța de a se întoarce pare un vis îndepărtat. Directorul școlii locale, Anatoliy Pohorelov, a spus că speranța pentru cursurile, în zonele din prima linie, precum Sloviansk, va rămâne îndepărtată dacă nu se construiesc adăposturi anti-bombe mai bune sau până la încheierea războiului.



„Învățământul de la distanță este singura cale deocamdată. Poate că, atunci când Ucraina își va recâștiga majoritatea sau tot teritoriul, am putea lua în considerare studii mixte sau offline, posibilitatea de a studia acolo unde există un adăpost anti-bombă echipat. Momentan nu avem această opțiune, din păcate.”



Cu toate acestea, în regiunea de nord-est, Harkov, care se învecinează cu Rusia, oficialii au început să construiască școli subterane puternic fortificate pentru a permite copiilor să se întoarcă în siguranță la studiile personale față în față.

Școlile din Ucraina îi pregătesc pe elevi pentru alertele de bombe

Autoritățile au organizat exerciții în școlile din Ucraina, prin care îi pregătesc pe elevi pentru alertele de bombe. Mișcarea are loc după ce o serie de alerte de bombă falsă au forțat anul acesta evacuarea școlilor din capitala Kiev și din alte orașe.

Cât de mult exploziv poate ține această bufniță de jucărie pufoasă? Asta a întrebat un militar ucrainean de eliminare a bombelor pe copiii uimiți la cursul de exerciții de urgență la Kiev. Oamenii legii au organizat instruirea după ce o serie de alerte de bombă falsă au forțat evacuarea școlilor din capitală și din alte orașe.

