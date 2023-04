Top 3 curiozități despre jocul de ruletă

Printre cele mai populare jocuri de cazinou din toate timpurile, ruleta continuă să fascineze și să aducă bucuria câștigului, emoția alegerii numerelor norocoase, spectacolul învârtirilor de roată. Iată câteva lucruri mai puțin știute despre regina jocurilor de noroc, ruleta.

Jocul de ruletă este creația unui celebru matematician francez

Sunt multe legende, indicii și scrieri care identifică jocuri asemănătoare ruletei încă din antichitate și Evul Mediu. Dar ruleta în forma pe care o știm cu toții este o creație a matematicianului francez Blaise Pascal. Acesta căuta formule pentru construirea unor mecanisme complexe și a utilizat studiile sale pentru realizarea roții cu numere, inspirat fiind și de jocurile din acea vreme Roly Poly și Even Odd. Așadar, regina cazinourilor americane s-a născut în Franța, de unde și-a luat și numele (roulette înseamnă roată mică în franceză), apoi a cucerit întreaga lume prin formele sale clasice: ruletă europeană, ruletă franceză, ruletă americană.

Ruleta este jocul de noroc cu cele mai multe opțiuni de pariere

Deși au apărut multe jocuri de noroc în ultimul secol, ruleta rămâne jocul de cazinou cu cele mai multe opțiuni de pariere. Pasionații roții cu numere au la dispoziție pariuri exterioare (outside bets) și pariuri interioare (inside bets). Cele interioare pot fi pariuri pe un singur număr (straight), split (pe două numere vecine pe tabla de joc, nu pe ruletă), street (pe 3 numere așezate la rând pe masa de joc) sau corner (pariu pe 4 numere adiacente de pe tablă). Tot pariuri interioare sunt și mizele pe serii de numere: Vecinii lui zero (pariuri pe 17 numere consecutive de pe roata de ruletă, din jurul lui zero), Tieri (pariuri pe 12 numere consecutive din zona opusă Vecinilor lui zero) sau Orfani (cele 8 numere care nu se regăsesc în celelalte două serii menționate). Pariurile exterioare sunt roșu/negru, par/impar, 1-18/19-26, duzină (grupuri de câte 12 numere 1-12, 13-24, 25-36) sau coloană (verticale de numere de pe masa de ruletă).

Există peste o sută de jocuri tip ruletă inspirate de ruleta clasică

Timpul a trecut, iar în prezent există peste o sută de jocuri inspirate de ruleta clasică. Multe dintre ele sunt disponibile online, pe site-urile operatorilor de betting, alături de pariuri sportive, loterii internaționale și sloturi. Există chiar păcănele și jocuri ca la aparate cu teme preluate din jocul de ruletă. Mini Roulette, 101 Roulette, Virtual Roulette, Premium Roulette din oferta Betano sunt doar câteva exemple de sloturi online cu jocuri ca la ruletă.

Printre jocurile tip ruletă populare pe internet se numără ruleta live, cu dealeri reali și transmisii în direct din sălile de cazinou. De exemplu, pe pagina de casino live de pe site-ul Betano sunt disponibile zeci de mese de joc aflate la un click distanță. Astfel pasionații de ruletă se pot bucura de atmosfera din marile cazinouri oriunde s-ar afla, prin simpla accesare de pe dispozitive mobile (telefon, tabletă, laptop).

Oricare ar fi versiunea preferată de ruletă, se recomandă un joc responsabil, cu respectarea limitelor de timp și de bani. Pentru distracție în siguranță, alegeți operatori de betting și cazinouri cu licență de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).