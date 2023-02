Costinesti, destinatia ideala pentru turistii romani si straini?

De multi ani incoace litoralul romanesc a fost o atractie pentru majoritatea turistilor romani dar si pentru cei straini, multi fiind atrasi de plajele imense cu nisip fin, acestea fiind refacute in totalitate cu fonduri europene, incepand de la Sud (Mamaia) pana la Nord (Vama Veche), majoritatea statiunilor de pe malul Marii Negre. Pe langa toate acestea, un aspect foarte important este distractia de care pot avea parte cei ce ne viziteaza, cluburi de toate tipurile, restaurantele cu specific pescaresc si nu numai, sporturi pe apa si diverse activitati. Preturile sunt si ele atractive fata de ce exista in tarile cu iesire la mare, calitatea si confortul crescand in Romania de la an la an.

Una din statiunile preferate de romani de peste un deceniu este Costinesti, o statiune ce a trecut prin bune si prin rele de-alungul timpului. In anul 2005, timp de 36 de ore, un val de ploi torentiale au inundat statiunea Costinesti, producand o viitura puternica ce a distrus totul in calea ei, fiind distrus inclusiv Obeliscul, o constructie grea de cateva tone ridicata in anii 1970, recunoscut ca si simbolul statiunii dar si al tinerilor. In anul 2006 conducerea locala de-atunci a inceput reconstruirea totala a tot ce a fost distrus, au ridicat noi case unde au fost daramate, diguri noi de protectie pe plaja, un canal mare de scurgere pentru a opri pe viitor astfel de evenimente, au facut chiar si un nou Obelisc. Dupa toate acestea, totul a revenit la normal, acest lucru fiind pozitiv atat pentru economia locala, cat si pentru viitorii investitori. Acestia nu au intarziat sa apara, astfel si-au pus amprenta pe viitorul turismului, prin construirea unor spatii de inchiriat la standarde de 3 si 4 stele. In Costinesti regasim o faleza de peste 3 km lungime cu promenada special amenajata pentru plimbarile pe jos sau cu bicicleta si o plaja lata de peste 100 m cu nisip fin, ideala pentru cei ce doresc sa aiba spatiu mult in jurul lor. Daca veniti alaturi de familie puteti alege pe langa bronzat una din numeroasele activitati, cum ar fi plimbarile pe lac, plimbarile pe mare pana la epava Evanghelia, sporturi pe plaja si nu numai, iar pentru cei curajosi recomandam sporturile extreme pe apa, skijet si kitesurfing. Distractia de seara nu este nici ea de neglijat, puteti alege cluburi si discoteci unde sa petreceti alaturi de prieteni, nopti de neuitat, statiunea Costinesti fiind recunoscuta ca o statiune a tinerilor libertini unde nimic nu are limite si petrecerea tine pana dimineata. Daca ne dorim o vacanta in statiunea Costinesti, trebuie sa ne cautam din timp cazare, astfel nu riscam sa ramanem fara loc liber si putem alege ceea ce ni se potriveste in functie de preferinte si buget. Un website unde puteti gasi oferte de cazare la vile, hoteluri si pensiuni cu tarife mici este www.cazarecostinesti.net .

Toate unitatile puse la dispozitie sunt prezentate cu date de contact, galerie foto, adresa si preturi actualizate, astfel nu veti intampina probleme sa va rezervati concediul mult dorit in Costinesti. Deasemenea, trebuie sa mentionam ca nu trebuie sa ezitati gustarea preparatele locale din peste, produse proaspete, capturate direct din mare, acestea fiind disponibile la majoritatea restaurantelor si teraselor. Consideram ca puteti petrece un concediu de neuitat in Costinesti, alaturi de familie sau prieteni, la preturi accesibile si conditii decente, fiind destinatia ideala unde distractia se imbina perfect cu relaxarea pe o plaja generoasa, iar pe langa toate acestea puteti alege o multitudine de activitati ce va pot tine ocupati intreg sejurul.