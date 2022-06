„Sfârșitul unei ere”: Microsoft va închide Internet Explorer

În mai puțin de 12 de ore, la aproximativ 27 de ani de la debutul browserului, Microsoft va închide Internet Explorer. Este sfârșitul unei ere, sfârșitul celor care au crescut cu acest browser. Din păcate, compania va renunța la el.

Începând de miercuri, cei care vor încerca să deschidă aplicația vor fi direcționați către cel mai recent browser al companiei, Microsoft Edge.

În luna mai a anului trecut, compania a anunțat pentru prima dată decizia de a retrage browserul web pentru anumite versiuni de Windows 10 la 15 iunie 2022.

Microsoft a introdus Edge în 2015 și a eliminat treptat Internet Explorer.

„Microsoft Edge nu numai că este o experiență de navigare mai rapidă, mai sigură și mai modernă decât Internet Explorer, dar este, de asemenea, capabil să abordeze o preocupare cheie: compatibilitatea pentru site-urile și aplicațiile mai vechi, moștenite”, a transmis compania într-un comunicat.

Internet Explorer a fost ani de zile browserul preferat pe PC-urile cu Windows, înainte ca rivali precum Firefox de la Mozilla și Chrome de la Google să le smulgă utilizatorii.

Mișcarea a stârnit emoții pe diverse platforme de socializare marți.

„Sfârșitul unei ere”, a postat @CSureshVarma pe Twitter. „Dragul nostru vechi prieten din vremurile bune ale copilăriei… În memoria primei noastre ferestre către internet… din 1995 până în 2022”.

It's the end of an era…



After 27 years of support, Microsoft is set to retire Internet Explorer for GOOD on June 15.



It's time to tell your nan to stop using it now, like seriously. pic.twitter.com/hmtVLe3n49 — Simulator Radio (@Simulator_Radio) June 13, 2022

În 2020, Microsoft a anunțat că renunță la suportul pentru Internet Explorer în aplicațiile și serviciile Microsoft 365. Schimbarea a intrat în vigoare la 17 august 2021.

În decembrie 2021, browserul Edge al Microsoft avea o cotă de piață în Statele Unite de 5,92%, a raportat statista.com în ianuarie.

Wall Street Journal a raportat că, începând din această lună, 0,28% dintre persoanele care navighează pe internet încă mai folosesc Internal Explorer, citând site-ul de trafic web StatCounter. Prin comparație, aproximativ două treimi dintre oameni folosesc Google Chrome, în timp ce 18% folosesc Safari de la Apple.

