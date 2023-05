De ce ai nevoie de un computer acasă?

După pandemia de COVID-19, în România s-a petrecut o schimbare în ceea ce privește modul de muncă al multor persoane și industrii. Mulți oameni au început să lucreze de acasă, deoarece au observat că pot lucra la fel de eficient, dacă nu chiar mai eficient, comparativ cu atunci când mergeau la birou. . Acest lucru a dus la nevoia unui calculator care să se ridice la standardele zilelor noastre. Datorită cererii mari, piața de calculatoare din România a înregistrat o expansiune.

Totuși, de ce ai nevoie de un calculator acasă? Chiar dacă încă lucrezi la birou, calculatorul de acasă nu trebuie să lipsească. Pe lângă treburile obișnuite precum urmăritul filmelor, jucatul sau ascultatul muzicii, calculatorul de acasă poate face orice acțiune face și cel de la birou. În alte cuvinte, calculatorul de acasă este pentru proiecte personale sau muncă de acasă, ocazională. De asemenea, este foarte important să știi să îți alegi calculatorul pentru tipul de activitate pe care îl vei face. În acest articol vei afla mai multe despre tipurile de calculatoare disponibile pe piață.

Tot ce trebuie să știi

Calculatorul este atât pentru divertisment, cât și pentru “muncă de birou”. Aceste două categorii au împărțit felul în care un calculator este construit. Prin urmare, există 4 tipuri de calculatoare:

All in one pc

All in one pc este un calculator dedicat muncii de birou. Tot ansamblul de piese al unei unității este concentrat într-o prelungire a monitorului, așadar all in one pc chiar este o singură bucată. Este ideal pentru birourile și spațiile mai mici. Pentru integrarea unității într-un mic compartiment, au fost sacrificate performanțele sistemului, așadar calculatorul poate rula cu ușurință filme sau muzică la calitate înaltă, însă jocuri actuale nu.

All in one pc este foarte asemănător, ca performanțe, unui laptop obișnuit. Comparativ cu un laptop, avantajele acestui tip de dispozitiv sunt ecranul mai mare și posibilitatea de a alege perifericele. În general, ecranul unui calculator all in one are cel puțin 27 de inch. Spre deosebire de un laptop, acesta nu are o tastatură încorporată, așadar poți alege tu tastatura și mouse-ul, după preferințe și nevoi.

Calculator de birou

În general, calculatorul de birou este un laptop. Câteodată munca de birou necesită versatilitate, iar laptopul este cea mai bună variantă când trebuie să mergi în mai multe locuri. Ca funcționalitate, un laptop este foarte asemănător cu un calculator all in one. Se descurcă foarte bine să ducă la capăt activitățile normale, însă nu poate face față jocurilor mai mari sau editărilor foto/video.

Calculator pc gaming

După cum sugerează și numele, acest tip de calculator este dedicat jucatului. Construcția sa nu se mai concentrează pe economia de spațiu, ci pe performanța tehnică. Așadar, unitatea unui calculator pc gaming este mai voluminoasă decât modelele precizate anterior.

Există trei tipuri de calculatoare de gaming: gaming ușor, gaming mediu și gaming high. Fiecare categorie este construită în funcție de cerințele de sistem ale celor mai actuale jocuri. Un calculator high o să ruleze cu ușurință jocurile noi, însă cel low nu.

De asemenea, cu cât stația este mai performantă, cu atât va fi tot ansamblul mai scump. Totuși, investiția nu se termină la unitate. Dacă vrei să pui în valoare capacitatea calculatorului, trebuie să achiziționezi și un monitor pc pe măsură.

Calculator de tip stație de lucru

Acest tip de calculator este mai puțin întâlnit deoarece este pentru un anumit tip de activitate, anume editatul video. Editarea video, în special la calitate mare, necesită un calculator foarte performant pentru execuția propriu-zisă. Așadar, stațiile de lucru au procesoare speciale pentru acest lucru. Acest aspect le face să aibă un preț ridicat.

Datorită specificațiilor, acest tip de calculator este bun la orice. Totuși, este construit în așa fel încât să servească scopului principal, anume editatul.

Fiecare calculator este făcut să servească unui tip de activitate. Nu este recomandat să încerci jocuri mari pe un laptop de birou. Totuși, dacă vrei să ai o arie mai mare de lucruri pe care le poți face pe un calculator, alege unul de gaming.