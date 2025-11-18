Cum alegi frigiderul încorporabil potrivit

Indispensabil în bucătărie, un frigider încorporabil se poate integra perfect în mobila de bucătărie, fără să mai trebuiască să-i cauți un loc în altă parte. În plus, este mai estetic, iar dacă este ales cu grijă, poate oferi performanțe chiar mai bune decât un frigider independent. Vezi în rândurile de mai jos la ce trebuie să fii atent când alegi un frigider încorporabil, pentru a te asigura că îl alegi pe cel mai potrivit nevoilor tale.

Cum alegi cel mai bun frigider încorporabil

Pentru a putea alege un frigider incorporabil bun, va trebui să fii atent la dimensiuni, capacitatea frigiderului, clasa energetică, sistemul de răcire, nivelul de zgomot și alte specificații tehnice. Pe toate acestea le vom dezbate în rândurile de mai jos.

Dimensiunile frigiderului încorporabil

Frigiderele încorporabile cu o singură ușă sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, ceea ce le face cele mai bine vândute și mai adaptabile nevoilor utilizatorilor. Aceste aparate pot avea o înălțime de la 71 cm la 180 cm și lățimi de la 56 cm la 75,6 cm.

De obicei, frigiderele-congelatoare încorporabile măsoară 177 cm înălțime și au o lățime cuprinsă între 54 cm și 56 cm. Modelele side-by-side și cu mai multe uși măsoară de obicei semnificativ mai mult, cu peste 210 cm înălțime și o lățime cuprinsă între 75,6 cm și 90,8 cm.

Capacitatea frigiderului încorporabil

Un frigider încorporabil compartimentat are frigiderul și congelatorul de dimensiuni mai mici decât un frigider independent.

Prin urmare, ar trebui să iei în considerare ceea ce îți dorești și nevoile pe care le ai pentru a determina capacitatea frigiderului încorporabil pe care urmează să-l achiziționezi. Capacitatea variază în funcție de dimensiunea frigiderului și este de obicei în jur de 200 de litri, dar poate ajunge până la 400 de litri.

Eficiența energetică a frigiderului încorporabil

Eticheta energetică este crucială atunci când alegi un frigider încorporabil sau orice alt aparat electrocasnic. Acest tip de clasificare îi ajută pe consumatori să selecteze cele mai eficiente și sustenabile produse și să reducă la minimum atât impactul acestora asupra resurselor naturale, cât și asupra bugetelor lor.

Din martie 2021, însă, vechile clase energetice au fost înlocuite cu o nouă clasificare, mai clară și mai explicativă. Avem 7 clase energetic, de la A la G, unde A reprezintă cea mai mare eficiență energetică, iar G include cele mai puțin eficiente electrocasnice.

În această ultimă categorie, poți găsi produse care odinioară corespundeau clasei A, dar care nu mai sunt considerate de înaltă performanță.

Noua clasă energetică F , pe de altă parte, include frigidere din fosta clasă A+ și care au un consum anual între 244 și 303 kWh. Clasa E, pe de altă parte, include modele care odinioară erau desemnate ca A++. O clasă destul de eficientă care garantează economii bune de energie.

Majoritatea modelelor de frigidere încorporabile se vor prezenta ca având clasă energetică E.

Noua clasă energetică D include modele din fosta clasă A+++, cu performanțe excelente în toate domeniile menționate. Dacă te întrebi ce clasă energetică ar trebui să aibă cel mai bun frigider încorporabil pentru a consuma mai puțin, E și D sunt două clase energetice foarte bune.

A, B și C sunt cele trei noi categorii introduse, însă doar frigiderele dotate cu tehnologie de ultimă generație pot aspira să îndeplinească cerințele pentru aceste certificări. Într-adevăr, foarte puține modele aflate în circulație în prezent îndeplinesc aceste standarde, dar producătorii își propun să aducă pe piață din ce în ce mai multe electrocasnice de înaltă calitate.

Nivelul de zgomot al frigiderului încorporabil

Un aspect adesea trecut cu vederea, dar important, este nivelul de zgomot. Frigiderele funcționează mereu, iar zgomotul de fundal poate fi deranjant. Prin urmare, este o idee bună să alegi un model cât mai silențios posibil, mai ales dacă locuiești într-o casă mică și dormitorul este lângă bucătărie.

În prezent, majoritatea frigiderelor moderne produc un nivel mediu de zgomot de 35 până la 40 dB(A). Nivelul de zgomot este indicat pe eticheta frigiderului. Cu cât este mai mic nivelul, cu atât frigiderul este mai silențios.

Frigider încorporabil ventilat VS frigider încorporabil cu tehnologie No Frost

În trecut, frigiderele standard erau frigidere statice. Pe măsură ce tehnologia a evoluat, tehnologia statică a fost înlocuită de introducerea frigiderelor ventilate și No Frost. Dar care este diferența dintre aceste două tipuri?

În esență, frigiderele ventilate funcționează exact ca cele statice, producând un gaz special care răcește pereții. Lucrul interesant, însă, este un ventilator care distribuie gazul, răcind uniform fiecare colț al aparatului și permițându-ți să păstrezi alimentele cât mai bine.

Frigiderele încorporabile No Frost, pe de altă parte, nu produc gheață sau fluctuații de temperatură. Aceasta înseamnă că nu va trebui să dezgheți periodic frigiderul. vei economisi timp și energie prețioasă, iar temperatura din frigider va fi mereu constantă și consistent, în întreg frigiderul.

Clasa climatică a frigiderului încorporabil

Pe lângă toate aceste specificații și tehnologii, este importantă și clasa climatică. Multe modele de frigidere încorporabile au o clasă climatică ST, care acoperă un interval de la +16 la +38°C.

Cu toate acestea, poți opta și pentru un aparat cu o clasă climatică extinsă.

Avantaje și dezavantaje frigider încorporabil

Cântărirea avantajelor și dezavantajelor înainte de a cumpăra electrocasnice și accesorii pentru casă, ca în orice alt context, este esențială. În acest sens, este important să discutăm avantajele și dezavantajele unui frigider încorporabil.

Avantaje frigider încorporabil:

Integrare cu mobilierul de bucătărie, estetic bucătăria arată mai bine

Performanțe bune, fără diferențe semnificative între frigiderul încorporabil și cel independent

Potrivit inclusiv pentru familii cu mai mulți membri, capacitate variată pentru fiecare nevoie în parte

Durată de viață mare, mai ales dacă este montat corect

Dezavantaje frigider încorporabil:

Capacitatea poate fi mai mică decât capacitatea unui frigider independent

S-ar putea să ai nevoie de ajutorul unei echipe specializate, pentru a te asigura că frigiderul este montat bine în locul special dedicate lui

Un frigider incorporabil este un electrocasnic care poate fi integrat cu lejeritate în mobila de bucătărie. Modern, performant, puternic, se găsește pe piață cu diferite capacități, astfel încât fiecare să aleagă în funcție de nevoi.