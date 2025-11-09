Centrala pe lemne cu ardere tip lumânare CANDLE, ardere de sus în jos, reprezintă o evoluție remarcabilă în tehnologia de încălzire a locuințelor fără acces la rețeaua de gaze, aducând un plus semnificativ în eficiența și sustenabilitatea sistemelor tradiționale.

Cu un design ingenios și o funcționalitate avansată, centrala pe combustibil solid CANDLE redefinește modul în care percepeam încălzirea în propria locuință. Această tehnologie ingenioasă a fost concepută pentru a maximiza utilizarea combustibilului și a reduce pierderile de căldură, oferind în același timp o soluție eco-friendly.

Alege performanța și sustenabilitatea, alege o centrală pe lemne cu ardere de sus în jos de la CANDLE ROMANIA gata pentru aprinderea focului în maxim 2 ore de cand ajunge la tine acasă.

Eficiență maximă cu consum minim

Secretul centralei pe lemne CANDLE constă în abordarea sa inovatoare asupra procesului de ardere. Combustibilul solid format din lemn, peleți, brichete, rumeguș, porumb, sau un amestec al acestora adaugat în straturi separate, este aprins în partea superioară a camerei de ardere, iar flăcările călătoresc în jos, asigurând o ardere completă și eficientă.

Această metodă revoluționară maximizează transferul de căldură și minimizează pierderile, oferind un nivel de eficiență termică pe care puține cazane pe lemne îl pot atinge.

Datorită modului în care arderea este gestionată, centralele pe lemne CANDLE minimizează risipa de căldură și optimizează arderea combustibilului. Astfel, nu doar că vei economisi resurse, dar vei reduce și amprenta de carbon, transformând încălzirea casei tale într-un proces sustenabil și prietenos cu mediul înconjurător.

Un alt avantaj al acestei centrale este designul său compact și flexibilitatea în instalare. Poate fi integrată cu ușurință în diverse medii și spații, oferind totodată o soluție estetică și funcțională. Investiția într-o astfel de centrală nu numai că îți va aduce confort termic, ci și economii semnificative pe termen lung.

Beneficiile cazanelor multicombustibil CANDLE

Când te uiți la centrale pe lemne, broșurile promit toate același lucru: autonomie mare, consum mic, căldură plăcută. În realitate, „bună” înseamnă o combinație de eficiență, simplitate, montaj corect și lemn potrivit. Mai jos, punem cap la cap criteriile care chiar contează zi de zi, plus de ce multe familii aleg CANDLE când vor o centrală de anduranță și mentenanță minimă.

Autonomie 24 – 48 ore. CANDLE funcționează cu orice tip de combustibil solid (lemn, peleți, brichete, deșeuri din lemn, porumb, rumeguș) cu o durată de ardere cuprinsă între 24 și 48 ore la o singură încărcare.

Randament mare: 87-93%. Este singurul cazan pe combustibil solid care funcționează mai bine la sarcini mici decât la încărcare maximă, având un randament de 94% la solicitări de 10% din puterea nominală.

25 ani funcționare. Temperatura la suprafața schimbătorului de căldură ajunge rareori la 500°C. Stresul asupra materialului este moderat, fenomen care contribuie la durata mare de viață a cazanului.

Economie de combustibil. Cazanele CANDLE au cele mai mici cheltuieli cu încălzirea locuinței datorită consumului redus de combustibil și eficienței superioare faţă de oricare alt cazan pe combustibil solid din piață.

Investiție în viitorul confortabil și sustenabil

Centrala CANDLE nu este doar un sistem de încălzire, este o declarație de inovație și responsabilitate față de mediul înconjurător. Prin eficiența sa remarcabilă și controlul avansat, aceasta devine o investiție valoroasă în confortul casei tale și într-un viitor mai verde.

