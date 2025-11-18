Lada frigorifică este foarte practică pentru cine dorește să depoziteze la loc sigur o cantitate mare de alimente. Spre deosebire de o combină frigorifică sau un congelator clasic, este mai spațioasă, iar deschiderea se face prin partea de sus. Nu are sertare sau rafturi, ci un singur compartiment mare pentru depozitarea tuturor alimentelor. Acest aspect este important, întrucât maximizează spațiul de depozitare.

Lada frigorifica sub 1000 de lei: ce ladă frigorifică încăpătoare să alegi

Dacă te interesează o lada frigorifica care să aibă o capacitate mare, să fie încăpătoare, dar și ieftină, să știi că există câteva modele care merită atenție. Vezi mai jos recomandări lada frigorifica sub 1000 de lei. Câteva modele de lăzi frigorifice încăpătoare, dar la preț accesibil.

Lada frigorifică Heinner HCF-HS248EE++ capacitate 248 litri

Pentru cine dorește o ladă frigorifică mare și ieftină, lada frigorifică Heinner HCF-HS248EE++ este perfectă. Este foarte încăpătoare, capacitatea sa maximă ridicându-se la 248 de litri. Este mai mult decât suficientă pentru persoanele cărora le place să pună la păstrare peste iarnă fructe, legume, carne, diverse preparate care nu se doresc gătite imediat.

De asemenea, este o recomandare de ladă frigorifică mare și ieftină ideală pentru familii. Consumă anual undeva la 215 kWh, ceea ce, în ciuda dimensiunilor sale, nu este atât de mult. În plus, pe lângă capacitatea extrem de generoasă, iese în evidență prin cât de silențioasă este. Funcționează atât de silențios, încât nu se aude aproape deloc. Nivelul maxim de zgomot atins este de 40 dB.

Este mare, eficientă, dar și capabilă să înghețe până la 11.2kg de alimente într-o singură zi.

Lada frigorifică Candy CCHH 200E capacitate 196 litri

Candy CCHH 200E este o lada frigorifica încăpătoare, de capacitate 196 de litri. Poate răci până la 9 kg de alimente în 24 de ore. Temperatura poate fi setată manual în funcție de preferințe, lada frigorifică dispunând de 6 trepte de temperatură.

Este o ladă frigorifică echipată cu un sistem static de răcire și decongelare manual. Oferă o eficiență ridicată, iar în cazul unei pene de curent, acest aparat are o autonomie 21 de ore. Astfel, alimentele depozitate nu au de suferit, chiar dacă nu există electricitate pentru câteva ore bune.

Panoul de control extern permite gestionarea ușoară a setărilor de temperatură, iar clasa sa energetică este o clasă energetică care favorizează consumul redus de energie. Ca urmare, pe lângă capacitatea generoasă, Candy CCHH 200E mai are ca avantaje și consumul redus de energie.

Ideală atât pentru bucătării, cât și alte spații unde ai loc pentru a o monta. Din punct de vedere al nivelului de zgomot, nu trebuie să te îngrijorezi. Deși o ladă frigorifică ieftină, este silențioasă. Nivelul maxim de zgomot atinge 39 dB, ceea ce este mai rar în cazul lăzilor frigorifice atât de ieftine.

Lada frigorifică Albatros LA279E capacitate 246 litri

Lada frigorifica Albatros LA279E este una dintre cele mai interesante lăzi frigorifice. În primul rând pentru că are o capacitate de 246 de litri și un preț sub 1000 de lei. Apoi pentru că aceasta este o lada frigorifică cu dublă funcționalitate, ceea ce înseamnă că poate fi folosită nu doar ca un congelator mai mare, ci și ca un frigider.

Funcția de super-congelare este o funcție la fel de interesantă. De căutat la o ladă frigorifică pentru că ajută la păstrarea îndelungată a produselor și alimentelor, prin faptul că îngheață rapid, în doar câteva minute.

Reglarea temperaturii se realizează manual, în funcție de preferințele fiecăruia. Albatros LA279E are o capacitate de congelare de 12 kg/24 de ore, ceea ce înseamnă că este mai puternică decât multe alte lăzi frigorifice ieftine.

Consumul de energie este relativ redus. Capacitatea influențează și ea consumul de energie. Cu cât lada frigorifică este mai mare, cu atât aceasta va consuma mai mult pentru că va avea de congelat mai mult. Zgomotul nu este o problemă. Este o ladă frigorifică silențioasă, nivel maxim de zgomot de 40 dB.

Lada frigorifică Heinner HCF-205NHSE++ capacitate 198 litri

Nu are o capacitate de peste 200 de litri, ci 198 litri, dar Heinner HCF-205NHSE++ este o ladă frigorifică foarte încăpătoare. O ladă frigorifică din clasa energetică A, consum 200 kWh/an, mult mai eficientă prin faptul că are și un motor Inverter.

Motorul Inverter nu doar că o face să fie una dintre cele mai eficiente lăzi frigorifice capacitate mare, ci și una dintre cele mai silențioase. Nivelul de zgomot maxim este de 40 dB.

Tehnologia Winter protection îi asigură funcționare sigură chiar și la temperaturi de până la -15 grade Celsius. Funcția de congelare rapidă este și ea un avantaj. Poate congela până la 12 kg de alimente în 24 de ore.

Este o ladă frigorifică rezistentă nu doar la temperaturi cu minus, ci și la fluctuații de tensiune. Display-ul este un display LED intuitiv, rezistent la apă. Pentru a putea fi mutată ușor, dispune de role care facilitează transportul. Coșul este inclus în prețul produsului.

Lada frigorifică Albatros LA229E capacitate 198 litri

Dacă îți dorești o lada frigorifică și mai ieftină decât modelul de la Heinner de 198 de litri, poți considera lada frigorifică Albatros LA229E. Prețul nu depășește 1000 de lei, dar lada frigorifică are avantajele sale.

Pe lângă capacitate, este de menționat faptul că are o eficiență energetică bună. Face parte din categoria lăzilor frigorifice clasa A, consum 200 kWh într-un an. Poate congela până la 10 kg de alimente în 24 de ore. Funcția Fast Freeze este și ea prezentă și de un real ajutor, mai ales în cazul conservării alimentelor proaspete.

Temperatura de congelare se poate ajusta manual, în funcție de preferințe. Deși nu o ladă frigorifică extrem de grea, dispune de piciorușe ajutătoare. Astfel, mutarea dintr-o parte în alta se face ușor, fără probleme. Nu este nici o ladă frigorifică gălăgioasă. Are o funcționare silențioasă.

Fiecare dintre aceste modele de lăzi frigorifice are avantajele sale. Dacă ai nevoie de o lada frigorifica încăpătoare, însă dorești ca aceasta să aibă un preț care să nu depășească 1000 de lei, variante din care să alegi există.