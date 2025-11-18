Frigiderul este unul dintre acele aparate electrocasnice care funcționează fără oprire, consumând electricitate 24 de ore pe zi, chiar dacă motorul se pornește și se oprește doar ciclic. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că este una dintre principalele surse de consum de energie electrică din locuință. Vezi în rândurile de mai jos câteva lucruri pe care nu le știai despre consumul real al frigiderelor.

Ce nu știai despre consumul real al frigiderelor

Consumul de energie al unui frigider este determinat de o varietate de factori, nu doar de clasa energetică a aparatului. De aceea este important de știu cât consumă un frigider și cum se poate monitoriza consumul de energie, astfel încât costurile cu energia electrică să fie mai mici.

Clasa energetică dictează mare parte din consum, dar nu tot consumul

Cu cât clasa energetică este o clasă energetică mai eficientă, cu atât frigiderul va consuma mai puțin și, ca urmare, costurile cu energia electrică vor fi mai reduse.

Scara clasei energetice merge de la A la G. Litera A reprezintă clasa cea mai eficientă, în timp ce litera G indică clasa cea mai puțin eficientă. Prin urmare, un frigider din clasa A consumă mult mai puțină energie decât unul din clasa G.

Alegerea unui frigider cu un consum energetic bun este importantă din mai multe motive:

economii pe termen lung: un frigider de înaltă calitate consumă mai puțină energie, permițându-ți să economisești cu factura de electricitate pe termen lung

durabilitate: Frigiderele de înaltă calitate sunt adesea fabricate cu materiale de calitate superioară și tehnologii mai avansate, ceea ce le face mai durabile în timp

respect pentru mediu: prin reducerea consumului de energie, contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la protejarea mediului

Consumul unui frigider depinde de mai mulți factori, nu doar de clasa energetică

Consumul de energie al unui frigider depinde de mai multi factori, nu doar de clasa energetică. În ceea ce privește clasa energetică, frigiderele mai noi sunt clasificate în funcție de eficiența lor energetică. Recomandăm, dacă dorești un frigider eficient, să alegi clasa A+++. Clasa G este cea mai puțin eficientă.

Alți factori de care depinde consumul:

Dimensiune și volum: un frigider mai mare va consuma în mod natural mai multă energie decât unul mai mic

An apariție: modelele mai vechi tind să consume mai multă energie decât cele mai noi

Frecvența de deschidere: de fiecare dată când deschizi ușa frigiderului, intră aer cald și compresorul trebuie să lucreze mai mult pentru a-l răci din nou

Temperatura setată: o temperatură prea scăzută va duce la un consum mai mare de energie

În general, un frigider de dimensiuni medii consumă între 100 și 240 de wați pe oră. Asta înseamnă că un consum zilnic poate varia între 1 și 2 kilowați, în funcție de model și de utilizare.

Consumul de energie în wați se găsește întotdeauna pe eticheta energetică a produsului, așa că verifică pur și simplu datele direct pe aparat sau consultă documentul energetic online de pe site-ul vânzătorului sau al producătorului.

Poți calcula și singur consumul de energie electrică al aparatului pentru a afla câți wați consumă frigiderul tău. De exemplu, pentru a calcula consumul zilnic al frigiderului, ia pur și simplu valoarea puterii absorbite exprimată în wați și înmulțește-o cu 8. De ce cu 8? Pentru că se presupune că frigiderul nu lucrează chiar încontinuu, ci lucrează mai intens doar atunci când se deschide ușa și trebuie să regleze din nou temperatura interioară. În acest fel, funcționează cu aproximație 8 ore pe zi.

Luând ca exemplu un model de 150W, pentru a calcula câți wați consumă un frigider pe zi, trebuie să înmulțim 150W cu 8 ore și obținem un consum zilnic de 1,2 kWh. Înmulțind această valoare cu 365 de zile, poți calcula și consumul anual al frigiderului. În acest caz specific, va fi de aproximativ 438 kWh pe an.

Un frigider modern, însă, va consuma mai puțin. Va fi mai eficient.

Există tehnologii moderne care contribuie la un consum redus de energie

Există tehnologii moderne care contribuie la un consum redus de energie. Așadar, asigură-te că achiziționezi un frigider căruia nu-i lipsește tehnologia No Frost și tehnologia Inverter.

Tehnologia No Frost este de căutat deoarece frigiderele No Frost nu necesită dezghețare manuală și, în general, consumă mai puțină energie decât cele tradiționale. Cât despre compresorul inverter, această tehnologie ajustează viteza compresorului în funcție de volumul de muncă, reducând consumul de energie.

Consumul frigiderului depinde de alți câțiva factori

Temperatura, frecvența de dezghețare, cât de des deschizi ușa frigiderului, precum și conținutul pe care-l pui în frigider pot influența direct consumul de energie.

Temperatură: setează temperatura corectă între 3°C și 5°C pentru frigider și între -18°C și -15°C pentru congelator. Temperaturile mai scăzute consumă mai multă energie fără a oferi beneficii semnificative

Dezghețarea: optează pentru dezghețarea congelatorului în mod regulat, manual, pentru a preveni acumularea de gheață, care forțează compresorul să funcționeze mai intens

Deschideri: limitează numărul de deschideri ale ușii frigiderului și nu o lăsa deschisă mai mult decât este necesar. Fiecare deschidere permite pătrunderea aerului cald și crește consumul de energie

Mâncăruri calde: lasă alimentele să se răcească înainte de a le pune în frigider

Conținut: nu umple prea mult frigiderul, deoarece acest lucru împiedică circulația aerului rece

Garnituri: verifică periodic garniturile ușilor și înlocuiește-le dacă sunt deteriorate

Nu în ultimul rând, pentru a te putea bucura de un consum de energie cât mai mic, dar și de un frigider longeviv, trebuie să ai grijă să întreții frigiderul corespunzător.

În acest sens, îți recomandăm să cureți interiorul și exteriorul frigiderului în mod regulat pentru a preveni acumularea bacteriilor și a îmbunătăți eficiența. De asemenea, să te asiguri că există o bună ventilație în jurul frigiderului. Nu bloca niciodată găurile de ventilație din spate.

Când mergi în vacanță pentru o perioadă lungă de timp, poți opri frigiderul sau chiar îl poți goli complet. Iar înainte de a cumpăra un frigider nou, compară consumul de energie al diferitelor modele pentru a putea alege cel mai eficient model de frigider.