Cine are animale de companie știe că părul acestora cade peste tot și este destul de dificil și solicitant să fie îndepărtat încontinuu, eficient. Un aspirator vertical, însă, te poate salva. La ce să te uiți când alegi un aspirator vertical pentru ca acesta să fie eficient și să îndepărteze părul de animale foarte bine? Care este cel mai bun aspirator vertical dacă ai animale de companie?

Ce caracteristici ar trebui să aibă un aspirator vertical bun?

Înainte de a-ți recomanda cel mai bun aspirator vertical pentru îndepărtarea eficientă a părului de animale, dorim să-ți spunem care sunt cele mai importante caracteristici. Vezi mai jos după care să te ghidezi dacă dorești un aspirator vertical bun, eficient și rezistent.

Aspiratorul vertical trebuie să fie puternic. Puterea este punctul cheie, deoarece numai cu o putere bună de aspirare vei putea îndepărta tot părul de pe podele, covoare și textile de la prima trecere. Părul poate pătrunde adânc în textura covorului și poate rămâne lipit de podea, mai ales dacă este umed, așa că un model cu putere redusă nu l-ar putea aspira eficient.

Aspiratorul vertical trebuie să aibă perii speciale. Aspiratorul vertical trebuie să vină însoțit de perii special concepute pentru îndepărtarea părului și blănii de animale. Perii speciale care să prevină încurcarea între peri și acumularea în angrenajele aparatului, care pot bloca și uza mecanismul de aspirare. Unele modele au o funcție anti-încurcare încorporată.

Aspiratorul vertical trebuie să aibă o gamă largă de accesorii. Aspiratorul vertical ar trebui să poată fi transformat într-un aspirator de mână sau să aibă o duză pentru spații înguste sau un accesoriu specific pentru curățarea deasupra mobilei și a țesăturilor. Proprietarii de animale de companie știu că nu doar canapelele, ci și covoarele și păturile sunt locul unde se adună și se acumulează cel mai mult păr, așa că aspiratorul vertical ar trebui să poată aspira și aceste zone.

Aspiratorul vertical trebuie să fie cât mai silențios. Dacă este posibil, alege un aspirator vertical care nu face foarte mare zgomot. Pisicilor și câinilor nu le plac zgomotele puternice, așa că atunci când achiziționezi un aspirator, ia în considerare și nivelul de zgomot. Alegerea unui model silențios va fi cu siguranță apreciată de animalele tale de companie.

Cel mai bun aspirator vertical pentru curățarea părului de animale

Am făcut pentru tine o selecție de câteva modele aspirator vertical eficient în curățarea părului de animale. Iată care sunt cele mai bune aspiratoare pentru proprietarii de animale de companie.

Aspiratorul vertical Dyson V15 Detect Absolute

Curăță cel mai bine părul de animale și este cel mai bun aspirator vertical la care poți apela, Dyson V15 Detect Absolute. Nu putea lipsi din aceste recomandări Dyson. Deși există câteva modele special concepute pentru animale de companie, considerăm că Dyson V15 Detect Absolute este cea mai bună alegere, mai ales dacă ai un buget mai generos și vrei să investești într-un aspirator bun.

Dispune de o tehnologie mai avansată și un motor mai puternic, cu o putere de aspirare de 660W, și este capabil să asigure performanțe mai bune chiar și atunci când aspiră cel mai fin și invizibil păr de animale.

De asemenea, este dotat cu peria Motorbar, care se remarcă prin performanța sa anti-încurcare, îmbunătățită și mai mult în comparație cu peria High Torque găsită la modelele Dyson mai vechi. Cu Dyson V15 Detect Absolute, părul și blana nu se încurcă între peri, ci sunt aspirate direct.

Pentru zonele deosebit de murdare ale casei, te poți folosi de modul Boost, care consumă mai multă baterie, dar oferă o aspirare și mai puternică.

Aspiratorul vertical Samsung Bespoke Jet Pet

Samsung Bespoke Jet Pet este un aspirator vertical extrem de eficient. Cu o putere puternică de 580W și un motor Digital Inverter de ultimă generație, este eficient de la prima trecere pe orice tip de murdărie.

De asemenea, dispune de un filtru foarte puternic care captează până la 99,9% dintre particulele ultrafine, polenul, mucegaiul și alergenii, un mare plus atunci când ai animale de companie.

Durata de viață a bateriei ajunge până la 60 de minute, iar odată ce aspiratorul este plasat pe stația de încărcare, recipientul pentru praf se golește automat.

Accesoriile sunt destul de numeroase. Există o perie Jet Dual, o perie Pet Mini pentru îndepărtarea părului de animale de pe suprafețele moi, un accesoriu care permite aspiratorului să se extindă pentru a ajunge în zonele greu accesibile și o altă perie mini.

Aspiratorul vertical Rowenta X-Pert 6.60 Animal Care

Așa cum sugerează și numele, aspiratorul vertical fără fir Rowenta X-Pert 6.60 Animal Care este special conceput pentru nevoile proprietarilor de animale de companie.

Motorul puternic de 100W elimină toate resturile, inclusiv părul de animale, din prima trecere, chiar și de pe suprafețe moi, datorită miniperiei electrice. În plus, accesoriile incluse includ o duză plată pentru spații înguste și o perie specifică pentru paturi și canapele.

Bateria Rowenta X-Pert 6.60 Animal Care are o autonomie bună, de 45 de minute, suficient pentru a curăța întreaga casă. Aspiratorul este agil și ușor de manevrat datorită greutății sale de doar 2.4 kg, greutate care scade la 1.4 kg în modul de aspirare al firimiturilor.

În cele din urmă, poți alege între 3 viteze de aspirare: Eco, Surface și Turbo, în funcție de preferințe.

Deși o mare bucurie la casa omului, animalele de companie lasă mult păr. Cei care au animale de companie știu cât de greu este uneori să ai și animale de companie și o locuință curată. Părul ajunge peste tot. Nu doar pe canapea sau scaune, ci și pe podea, sub mobilă, pe covoare.

Din fericire, există câteva mărci de electrocasnice precum Dyson, Rowenta și Samsung care au conceput aspiratoare special pentru cei care se confruntă zilnic cu părul de câine și pisică. Acestea sunt aparate foarte puternice, care pot capta toată murdăria din prima trecere.

Cu un aspirator vertical bun, părul animalelor de companie nu mai este o problemă. Alege un aspirator vertical puternic, nu foarte gălăgios, special conceput pentru cei care sunt proprietari de animale de companie.