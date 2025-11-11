O combină frigorifică modernă, mai ales dacă are o clasă energetică eficientă, consumă undeva la 200 kWh/an. Comparativ cu o combină frigorifică sau un frigider vechi care poate depăși 600-700 kWh/an, consumul unei combine frigorifice moderne este chiar mic. Mai mult despre acest subiect, dacă acesta este de interes pentru tine, în rândurile următoare, unde vor vorbi inclusiv despre consum și factorii care influențează consumul de energie.

Cât consumă o combină frigorifică pe oră, pe zi și pe an?

Pentru a avea o imagine de ansamblu despre cât consumă o combina frigorifica, vorbim puțin decât cât poate consuma aceasta pe zi, pe lună, respectiv pe an.

Să vedem mai întâi câtă energie consumă o combină frigorifică în 24 de ore, pentru a înțelege cheltuielile energetice și costul care trebuie suportat pentru fiecare zi de utilizare a acestui aparat electrocasnic.

Pentru a calcula câți kW consumă o combină frigorifică, trebuie luați în considerare diverși factori. În primul rând, este important să reții că o combină rămâne pornită 24 de ore pe zi și consumă în medie între 100 și 240 kWh, adică are un consum zilnic între 1 și 2 kW.

Considerând un consum mediu de 1-2 kW pe zi, aceasta consumă aproximativ 0.04-0.08 kW pe oră. Traducem asta printr-un consum lunar de aproximativ 30-60 kW.

Valoarea exactă a consumului este influențată de vechimea aparatului și de clasa de eficiență energetică. Combinele frigorifice cu consum redus sunt cele care aparțin claselor A+, A++ și A+++.

De reținut că unele modele pot avea consum mai redus de energie. De exemplu, modelele cele mai recente presupun un consum anual de până în 200 kWh/an. Consumul depinde și de cât de mare este combina frigorifică.

O combină frigorifică capacitate peste 200 de litri, va consuma peste 200 kWh/an. Combinele frigorifice mai mici, mai ales dacă sunt din clasa A, vor înregistra consum mai mic, de sub 200 kWh/an.

Combina frigorifică: factori care influențează consumul de energie

Clasa energetică nu este singurul factor care influențează cât de mult consumă o combină frigorifică. Există, de fapt, și alți factori care determină cantitatea de energie consumată de acest electrocasnic.

Dimensiune: combinele frigorifice mai mari au un consum de energie mai mare

Vechime: cu cât un aparat este mai vechi, cu atât eficiența sa energetică scade

Temperatura setată: temperaturile mai scăzute necesită un consum mai mare de energie electrică pentru a fi atinse

Temperatura exterioară: dacă temperatura este ridicată, combina frigorifică are nevoie de mai multă energie electrică pentru a reduce gradele interne

Cantitatea de alimente depozitate: o combină frigorifică plină va consuma mai mult decât o combină frigorifică goală

Frecvența deschiderii ușilor: de fiecare dată când ușa este deschisă, temperatura internă crește, iar combina va consuma mai multă energie electrică pentru a readuce temperatura la valoarea setată

Garniturile uzate ale ușii și garniturile vechi: reduc izolația termică a aparatului și provoacă pierderi rezultând o creștere a necesarului de energie electrică pentru a menține temperatura internă la nivelul corespunzător

Cât consumă o combină frigorifică veche?

Consumul de energie al unei combine frigorifice vechi este evident destul de mare, deoarece este echipată cu tehnologii învechite, un design care acordă puțină atenție eficienței energetice și sustenabilității, pe lângă creșterea progresivă a consumului legată de învechire și pierderea progresivă a performanței.

În detaliu, o combină frigorifică veche din clasa G poate consuma până la 700-800 kWh de energie electrică pe an, comparativ cu aproximativ 430 kWh pentru un model actual din clasa F și puțin peste 200 kWh pe an sau chiar sub această valoare pentru o combină frigorifică din clasa A.

Consumul este de-a dreptul enorm. Tocmai de aceea, dacă ai o combină frigorifică la care nu dorești să renunți pentru că nu vrei să cheltuiești bani, gândește-te de două ori. La cât de costisitoare este energia electrică astăzi, puteai cel mai probabil să iei o combină frigorifică nouă și încă altceva pe lângă până în momentul de față.

Cum poți reduce consumul de energie al combinei frigorifice?

Pentru a reduce consumul de energie pe care-l înregistrează combina frigorifică, este important să o folosești cu înțelepciune și să depozitezi alimentele în mod optim. De exemplu, este util să respecți limitele de capacitate ale fiecărui compartiment și să eviți plasarea alimentelor în fața găurilor de ventilație.

De asemenea, recomandăm amplasarea combinei frigorifice departe de sursele de căldură. Nu o pune sub o fereastră orientată spre sud sau în fața cuptorului din bucătărie. Pune-o într-o parte unde nu ajunge soarele, într-o încăpere cât mai departe de aragaz, de cuptor și altele asemenea.

Totodată, trebuie să lași suficient spațiu între perete și aparat pentru a asigura o circulație corespunzătoare a aerului și o dispersie optimă a căldurii produse de mecanismele de acționare.

Efectuează întreținerea regulată a combinei frigorifice conform instrucțiunilor din manualul de utilizare al aparatului.

În ceea ce privește temperatura internă, recomandăm setarea acesteia la 3-5°C pentru secțiunea frigider și la -18 sau -15°C pentru compartimentul congelator.

Cum organizezi corect combina frigorifică, astfel încât să nu consume mai mult

Organizarea corectă a alimentelor poate îmbunătăți eficiența energetică a combinei frigorifice.

Asigură-te că depozitezi alimentele gătite și resturile pe care trebuie să le consumi rapid pe rafturile superioare ale frigiderului. În interiorul rafturilor centrale, așează ouă, produse lactate, mezeluri și deserturi preparate cu smântână și cremă de vanilie.

Așează carnea și peștele în compartimentele inferioare. Așează fructele și legumele în sertarul corespunzător pentru fructe și legume.

Doar alimentele care necesită o refrigerare ușoară, cum ar fi băuturile și untul, ar trebui depozitate în compartimentele ușii. În congelator depozitează tot ceea ce trebuie pus la păstrat peste iarnă sau pentru o anumită perioadă.

Concluzie

Clasa energetică a unei combine frigorifice influențează semnificativ consumul de energie electrică.

Combina frigorifică modernă din clasa A este cea mai eficientă și are un consum care poate varia de la 137 kWh pe an pentru dispozitivele din clasa A+++ până la 250-350 kWh pentru cele din clasa A.

Clasele A și B au un consum anual între 300 și 400 kWh. O combina frigorifica din clasa G este cel mai puțin eficientă energetic și are un consum anual care poate depăși 700 kWh.