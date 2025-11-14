Pregătirea meselor cu un airfryer este mai convenabilă din mai multe puncte de vedere. Cu un airfrayer pregătești mese mai rapid, consumi mai puțină energie decât ai consuma folosind un cuptor electric, folosești mai puțin ulei sau nu folosești ulei deloc. Totodată, mănânci mai sănătos, întrucât alimentele nu se prăjesc. Dar cum ai grijă de un airfryer și ce greșeli ar trebui să eviți pentru a te putea bucura de acesta cât mai mult?

4 greșeli care pot strica un airfryer: ce să nu faci dacă ai un airfryer

Un airfryer este un aparat mic care prinde foarte bine utilizatorilor care doresc să gătească mai repede, dar și mai sănătos. Deși foarte popular, însă, nu toată lumea știe să-l folosească corect, astfel încât să nu se strice. Fără să-ți dai seama poți face greșeli utilizând airfryer-ul, iar astăzi vom vorbi despre câteva dintre cele mai comune dintre acestea.

Ce eviți și cum te asiguri că prelungești durata de viață a airfryer-ului tău? Cum gătești corect alimentele, astfel încât airfryer-ul să nu aibă de suferit? Vezi mai jos o listă cu 4 greșeli care pot strica un airfryer.

Folosirea ustensilelor greșite

Dacă dorești să te bucuri de airfryer-ul tău cât mai mult timp, îți recomandăm să nu folosești ustensile metalice! De câte ori ai folosit o furculiță sau o lingură pentru a amesteca mâncarea din airfryer? Sau poate că ai luat mâncarea după ce a fost gata cu o spatulă metalică?

Folosind astfel de ustensile metalice, poți zgâria interiorul airfryer-ului, mai ales dacă nu folosești folia de gătit care protejează puțin airfryer-ul și mâncarea nu ajunge direct pe coșul acestuia.

Cel mai rău este că alimentele, prin faptul că zgâri airfryer-ul, se pot contamina cu mici particule de metal. Din acest motiv, recomandăm folosirea ustensilelor din lemn sau a celor din silicon. Acestea sunt mai delicate și nu provoacă daune, chiar dacă atingi airfryer-ul.

Supraîncărcarea coșului airfryer-ului

Nu este recomandat să supraîncarci coșul airfryer-ului. Nu pune prea multe alimente în airfryer. Nu doar că în timp vei strica airfryer-ul, dar alimentele nu se vor găti uniform. Cele de la suprafață se pot arde, iar celor care sunt la baza coșului s-ar putea să nu se gătească.

Ai grijă să pui doar un strat subțire de legume sau orice altceva gătești. Nu suprapune! Dacă trebuie să gătești mai mult, porții mai mari de legume, carne etc, îți recomandăm un airfryer dublu, cu două coșuri. Va fi mult mai eficient decât să supraîncarci coșul airfryer-ului.

În acest fel, aerul va circula în mod corect și alimentele se vor găti exact așa cum trebuie. Nu se vor arde, dar nici nu vor rămâne negătite.

Scoaterea raftului interior, a grilei interne

Dacă te gândești să scoți raftul interior, grila internă, pentru a economisi spațiu, nu o face! Aceasta este o altă greșeală care poate strica un airfryer în timp. Grătarul, ușor ridicat față de baza airfryer-ului, are rolul de a permite aerului să circule corect, să ajungă în fiecare parte a alimentelor și să le gătească uniform.

Scoaterea lui va duce la o gătire inegală, deoarece aerul nu va putea trece prin el.

Neîngrijirea corespunzătoare

Ca orice alt electrocasnic de mici sau mari dimensiuni, și airfryer-ul are nevoie de îngrijire. Dacă ai grijă de el, acesta va oferi performanțe optime exact ca la început și nu vei vedea o scădere a performanțelor în gătire după doar câteva utilizări.

În multe cazuri, coșul poate fi spălat în mașina de spălat vase. Alternativ, îți recomandăm să ștergi interiorul aparatului cu o lavetă înmuiată în oțet după fiecare utilizare, și după ce s-a răcit și este scos din priză, pentru a îndepărta orice reziduuri alimentare.

Totuși, nu uita să-l cureți temeinic periodic cu produse degresante speciale.

Cum se curăță corect un airfryer

Se recomandă curățarea airfryer-ului după fiecare utilizare. Șterge pur și simplu pereții interiori, coșul și elementul de încălzire cu o lavetă umedă din microfibră înmuiată în apă și oțet sau cu un degresant, dar numai după ce ai deconectat aparatul de la priză și l-ai lăsat să se răcească.

Dacă nu poți face acest lucru de fiecare dată, curăță-l în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână, dacă aparatul este utilizat frecvent. Cu toate acestea, dacă airfryer-ul începe să emane mirosuri neplăcute sau coșul se închide cu greu, nu mai poți amâna curățarea.

Mirosurile neplăcute precum și alte probleme pot apărea din cauza acumulării de murdărie și grăsime. În aceste cazuri, este necesară o curățare mai mult sau mai puțin temeinică, în funcție de situație.

Cum se curăță coșul airfryer-ului?

Cea mai practică soluție, dacă ai un airfryer care îți permite, este să îl speli direct în mașina de spălat vase, urmând instrucțiunile din manualul aparatului. Alternativ, îl poți curăța cu un amestec de apă și bicarbonat de sodiu, apă și oțet sau, dacă este deosebit de plin de grăsime, cu un detergent degresant.

Pulverizează soluția pe suprafață, las-o să acționeze câteva minute, apoi șterge cu un burete umed folosind partea moale, nu partea abrazivă, apoi revino cu o lavetă din microfibră umezită cu apă curată.

Cum se curăță rezistența?

Curățarea grăsimii din jurul rezistenței este puțin mai plictisitoare. Dacă ai un airfryer foarte murdar, poți întoarce airfryer-ul cu susul în jos și îndepărta orice grăsime și reziduuri alimentare folosind un băț, cum ar fi un băț de înghețată, și o lavetă din microfibră îmbibată în degresant sau o perie de mașină de spălat vase cu peri moi.

Cum cureți airfryer-ul când este foarte, foarte murdar?

Dacă este foarte murdar, poți folosi aerul cald al airfryer-ului pentru o curățare temeinică. Pentru a face acest lucru, pune două linguri de bicarbonat de sodiu sau o cană de oțet în coș, inclusiv pe raftul, adăugă două căni de apă și pornește airfryer-ul timp de 15 minute la 200°C. Acest lucru va topi complet grăsimea, care se va așeza pe fund, apoi clătește și usucă pur și simplu.

Evită aceste greșeli și ai grijă de airfryer-ul tău, pentru a avea mereu un airfryer curat, gata de folosit.