Există multe televizoare ieftine, însă dacă nu știi cum să alegi televizorul, s-ar putea să regreți alegerea făcută. Cum te asiguri că deși alegi un televizor ieftin, acesta îți va oferi o experiență de vizionare plăcută? Îți vor spune câteva secrete și trucuri prin care îți poți asigura o achiziție reușită, chiar dacă bugetul de care dispui este mic.

3 trucuri ca să nu regreți un televizor ieftin

Din fericire, în 2025 există nu doar televizoare scumpe, ci și televizoare ieftine și foarte bune. Dacă în urmă cu câțiva ani prețul te limita foarte mult, astăzi poți cumpăra, chiar dacă ai un buget mai mic, un televizor ieftin și bun, cu performanțe excelente. Pentru a achiziționa, însă, un televizor ieftin, dar bun, va trebui să acorzi atenție câtorva caracteristici importante de care depinde experiența de vizionare.

Contează foarte mult ca televizorul, în ciuda prețului mai mic, să aibă un display capabil să redea imagini de-o calitate foarte bună. De asemenea, pe lângă rezoluție și tehnologia de redare, important este ca televizorul să fie un televizor smart, să aibă funcții care să-ți permită să folosești televizorul mai mult decât pentru emisiunile TV preferate.

Nu în ultimul rând, porturile joacă și ele un rol important. Poate dorești să conectezi la televizor o consolă de jocuri pentru a te juca jocurile video favorite. Nu toate televizoarele ieftine sunt și televizoare de gaming bune și nu toate au același număr de ieșiri și porturi.

Acordă atenție tehnologiei și rezoluției

Pentru a te putea bucura de o calitate a imaginii foarte bună, trebuie să acorzi atenție tehnologiei de redare și rezoluției display-ului. Din fericire, astăzi poți găsi televizoare ieftine cu tehnologie 4K. Nu mai trebuie să dispui de un buget extrem de generos pentru a-ți permite un televizor 4K.

Televizoarele 4K oferă imagini extrem de clare și detaliate, ideale pentru cei care își doresc o experiență de vizionare mai bună decât cea oferită de televizoarele HD și Full HD.

Un alt aspect cheie atunci când alegi un televizor este tehnologia de iluminare a panoului. Cele mai comune opțiuni sunt LED, OLED și Mini LED, fiecare cu avantaje specifice care influențează calitatea imaginii, unghiul de vizualizare, consumul de energie și prețul.

televizorul LED: utilizează o iluminare de fundal LED cu un panou LCD pentru a oferi luminozitate, contrast și o gamă largă de culori. Este un televizor ideal pentru cei care își doresc un raport calitate-preț bun și un unghi larg de vizualizare.

televizorul OLED: se mândrește cu pixeli autoiluminați care elimină necesitatea iluminării de fundal și produc nuanțe de negru intens și un contrast perfect. Televizoarele OLED oferă o calitate excepțională a imaginii și unghiuri de vizualizare perfecte din orice perspectivă, dar tind să fie mai scumpe și să consume mai multă energie decât modelele LED.

televizorul mini LED: reprezintă o soluție de mijloc, mini-LED-urile oferind o iluminare din spate mai precisă decât LED-urile standard. Acestea oferă o luminozitate mai mare și un contrast mai bun decât televizoarele LED, dar nu se ridică la nivelul calității imaginii OLED-urilor. Cu toate acestea, sunt televizoare ieftine, mai accesibile ca preț decât OLED-urile și au un consum de energie intermediar.

Atunci când alegi un televizor, ia în considerare cu atenție bugetul, preferințele personale și spațiul în care va fi amplasat televizorul. Televizoarele OLED sunt perfecte pentru cei care doresc cea mai înaltă calitate a imaginii, în timp ce televizoarele LED sunt televizoare ieftine, o opțiune mai economică, cu un unghi larg de vizualizare. Mini-televizoarele LED oferă un echilibru excelent între calitate și preț.

Alege un televizor ieftin smart, cu funcții inteligente

Există televizoare ieftine și smart! Televizoarele inteligente revoluționează modul în care accesăm conținutul nostru preferat, permițându-ne să vizionăm nu doar clasicele emisiuni prin cablu, ci și filme, sport și multe altele fără a fi nevoie de dispozitive externe.

Dacă ai un televizor ieftin, dar smart, poți accesa platforme precum Netflix, YouTube, Prime Video și Disney+, aplicații și platform care-ți transformă televizorul într-un centru complet de divertisment.

Pe lângă streaming, televizoarele inteligente oferă aplicații sportive dedicate, precum DAZN, Sky Sports și NOW TV, care îți permit să urmărești meciurile preferate în direct fără a pierde ritmul. Dacă ești fan muzică, servicii precum Spotify, Apple Music și Amazon Music sunt accesibile direct de pe televizor, astfel încât să poți asculta playlist-urile preferate oricând.

Televizoarele inteligente nu se rezumă doar la vizionarea de conținut. Ele îmbunătățesc interactivitatea cu comenzi vocale încorporate. Cu funcții precum căutarea vocală, poți găsi cu ușurință filme și emisiuni TV pur și simplu rostind titlul sau numele actorului. Controlul vocal îți permite, de asemenea, să schimbi canalele, să reglezi volumul și să cauți conținut fără a atinge măcar telecomanda.

Porturile și ieșirile contează

Chiar dacă vorbim despre televizoare ieftine, trebuie să te uiți cu atenție la porturi. Asta cu atât mai mult dacă plănuiești să conectezi la televizor alte dispozitive ca o consolă de jocuri. De exemplu, sunt extrem de accesibile ca preț televizoarele TCL.

Pe acestea sunt și cele mai multe porturi disponibile. Multe porturi HDMI, diverși conectori audio și posibilitatea de a se conecta la internet atât wireless, cât și prin cablu LAN.

Bluetooth este, de asemenea, din ce în ce mai popular, deși standardul nu este de obicei specificat la modelele economice și este adesea mai mic de 5.0, ceea ce îl face susceptibil la interferențe de la alte semnale radio.

Recomandăm să fii atent și la standardele Wi-Fi care nu sunt specificate și cel puțin la cele de tip 4, deoarece televizorul poate întâmpina probleme de conectare. Wi-Fi 5 este de preferat, deoarece raza de acțiune a semnalului este mai impresionantă și mai potrivită pentru streaming și conținut de înaltă rezoluție.

Atenție și la sistemul de operare. Google TV oferă una dintre cele mai bune interfețe și o compatibilitate largă cu aplicațiile Android. Tizen OS este sistemul de operare de la Samsung, webOS de la LG, care oferă o interfață mai simplificată. VIDAA OS, pe de altă parte, poate fi găsit în principal pe televizoare ieftine sau mai puțin ieftine Hisense.