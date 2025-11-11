Mașina de spălat slim este soluția ideală pentru cei care dispun de spațiu limitat, dar care nu vor să sacrifice performanța unei mașini de spălat standard. Mașinile de spălat slim sunt o soluție optimă atât din punct de vedere al optimizării spațiului, cât și al esteticii, întrucât combină nevoia unui aparat compact cu performanțe ridicate. Vorbim astăzi despre cum te poți asigura că alegi o mașină de spălat rufe slim ideală pentru tine și nevoile tale.

Cum alegi mașina de spălat slim ideală – 3 trucuri

Cu o adâncime de aproximativ 40 cm, masina de spalat slim, spre deosebire de clasica mașină de spălat standard care are adâncime de 60 cm, este o mașină de spălat mai mică, dar poate fi la fel de eficientă. Te poți bucura de aceleași caracteristici și aceleași avantaje, doar că folosindu-te de o mașină de spălat slim, care nu ocupă atât de mult spațiu.

În acest sens, sunt extrem de importante capacitatea de încărcare, clasa energetică și eficiența mașinii de spălat, programele și funcțiile inteligente.

Cum alegi mașina de spălat slim în funcție de capacitate

Dacă ești în căutarea unei mașini de spălat slim, asta este pentru că, cel mai probabil, nu ai foarte mult spațiu la dispoziție. Ca urmare, chiar dacă vorbim despre o mașină de spălat slim, dimensiunile și capacitatea de încărcare trebuie neapărat verificate.

În ceea ce privesc mașinile de spălat, dimensiunile sunt aproape întotdeauna indicate în formatul adâncime x lățime x lungime și sunt exprimate în centimetri. Mașinile de spălat slim, pentru că sunt mai compacte, au o adâncime mult mai mică decât mașinile de spălat de dimensiuni standard și rareori depășesc 45-50 cm.

A se lua, însă, aminte la faptul că adâncimea declarată de producător nu include spațiul necesar pentru deschiderea hubloului, a ușii mașinii de spălat. Dacă locul de instalare planificat pentru mașina de spălat este deosebit de îngust, citește cu atenție descrierea detaliată a acestuia, pentru a obține indicații clare cu privire la spațiul ocupat atunci când hubloul este deschis.

În plus, natura compactă a acestui tip de mașină de spălat afectează semnificativ capacitatea sa maximă de spălare, care este limitată. Aceasta este exprimată în kg, poate fi găsită în descrierea produsului dacă alegi să cumperi online sau în fișa tehnică și, pentru modelele de mașini de spălat slim, variază de la un minim de 4-5 kg ​​până la un maxim de 7 kg.

Cazurile în care mașinile de spălat rufe slim care pot gestiona 8 kg de rufe sau mai mult de 8 kg sunt destul de rare.

Cum alegi mașina de spălat slim în funcție de clasa energetică și consum

Când vine vorba de electrocasnice mari, trebuie să fii întotdeauna atent la consum. Mașinile de spălat sunt concepute pentru utilizare intensă, ca urmare ar fi ideal să vezi ce clasă energetică are mașina de spălat slim și ce consum anual ar putea înregistra.

Ar fi extrem de util să consulți eticheta energetică a aparatului, care oferă atât clasa de eficiență (obținută pe baza unei serii de teste efectuate în scenarii recunoscute oficial de UE), cât și informații valoroase despre consumul de energie electrică și apă a mașinii de spălat.

Conform celei mai recente legislații, în vigoare din martie 2021, există 7 clase energetic. De la clasa A, care este caracteristică aparatele cu cea mai mare eficiență energetică, până la clasa G, care include aparatele cu cel mai mare consum de energie.

Pe eticheta energetică poți găsi și consumul de energie electrică exprimat în kWh, respectiv consumul ponderat de apă exprimat în litri per ciclu de funcționare. Ambele valori sunt certificate de producător, în urma executării controlate a 100 de cicluri de spălare, cu programul ECO 40-60.

La unele aparate mai vechi, poți întâlni eticheta energetică din generația anterioară, ale cărei clase de eficiență se obțin cu parametri ușor diferiți și variază de la A+++ la G. Pentru comparație, vechea clasă A+++ corespunde noii clase D, vechea clasă A++ corespunde noii clase E și așa mai departe.

Toate clasele anterioare egale sau mai mici decât A aparțin însă noii clase G. Așadar, alege o masina de spalat slim din clasa energetică A sau B, dacă dorești eficiență energetică bună și consum mai mic.

Cum alegi mașina de spălat slim raportat la funcții

Având în vedere gama largă de utilizări pe care o mașină de spălat o poate avea, este foarte important să se ia în considerare numărul de programe disponibile. În mod ideal, o mașină de spălat slim ar trebui să aibă cicluri potrivite pentru diferite tipuri de țesături ca bumbacul, lâna, materialele sintetice sau delicate etc., precum și un ciclu rapid pentru spălarea hainelor care nu sunt foarte murdare.

De asemenea, cea mai bună mașină de spălat slim va avea și un ciclu dedicat exclusiv clătirilor.

Pentru a fi sigur că poți spăla toate categoriile de articole de îmbrăcăminte compatibile cu spălarea în mașina de spălat, verifică dacă aceasta din urmă îți permite să personalizezi atât temperatura apei, cât și viteza de centrifugare, precum și să efectuezi cicluri complete de spălare cu apă rece.

În plus, dacă obișnuiești să pui hainele în mașina de spălat înainte de a merge la serviciu și le scoți din mașină abia după câteva ore, verifică dacă este disponibilă opțiunea de a programa spălarea rufelor.

Dacă mașina de spălat slim are temporizator, poți programa mașina să pornească doar cu câteva ore sau minute înainte de a te întoarce acasă. Programarea ciclurilor de spălare este eficientă și în ceea ce privește consumul de energie. Poți programa mașina să spele la ore la care costul energiei electrice este cel mai mic.

Pe lângă toate acestea, ar mai fi importante zgomotul și centrifugarea. O mașină de spălat mai silențioasă, nu va depăși un nivel de zgomot de 50-55 dB. O mașină de spălat mai gălăgioasă va înregistra peste 80 dB în centrifugare.

De asemenea, în mod ideal, o masina de spalat slim ar trebui să poată centrifuga la minimum 400 rpm, respectiv maximum 1.000-1.200 rpm.