Există câte un model de laptop gaming pentru toată lumea. Dacă și tu ești în căutarea unui laptop de gaming foarte bun, însă care să nu coste exagerat, atunci ar trebui să te orientezi spre modele de la Lenovo, Acer, MSI și ASUS, producători care oferă laptopuri pentru mai multe categorii de utilizatori. Deși aduc în atenția publicului laptopuri high-end de ultimă generație, vin și cu soluții accesibile, laptopuri care nu costă foarte mult, dar ating performanțe foarte bune.

Top 5 laptopuri gaming cu cel mai bun raport preț

Dacă îți dorești un laptop gaming foarte bun, care să aibă și un preț accesibil bugetului tău, venim spre tine cu câteva recomandări de laptopuri foarte bune. Vezi selecția făcută de noi și, în funcție de buget și așteptări, alege modelul de laptop gaming cel mai potrivit nevoilor tale.

Laptopul Lenovo LOQ 15IAX9

Lenovo LOQ 15IAX9 este un laptop de gaming foarte bun. Procesorul care este un Intel Core i5-12450HX are destulă putere să gestioneze jocuri moderne, streaming, multitasking, fără să simți că ești limitat din anumite puncte de vedere.

Placa video RTX 4060 oferă resurse pentru gaming la setări înalte la 1080p, în multe titluri recente. Ecranul de 15.6” cu rată de refresh ridicată de 144Hz oferă imagini de-o fluiditate ridicată, ceea ce contează mult în jocurile rapide.

Memoria RAM de 16GB DDR5 și SSD‑ul vin bine dimensionate pentru a nu te enerva cu timpi de așteptare lungi. Răcirea pare bine gândită, carcasa și componentele interne arată că producătorul a ales componente care favorizează performanțele înalte, precum și răcirea eficientă a componentelor laptopului.

Lenovo LOQ 15IAX9 este una dintre cele mai bune opțiuni când vrei performanță foarte bună, fără să plătești giga preț pentru cifre exagerate. Îl poți găsi la prețuri de aproximativ 4.500 de lei.

Laptopul Acer Nitro V15 ANV15-41

Acer Nitro V15 ANV15-41 este un laptop gaming bun care, în varianta cu procesor AMD Ryzen 5 7535HS oferă ray tracing și DLSS/upscaling. Este un laptop ideal când vrei să te bucuri de jocuri moderne la setări medii-înalte la 1080p și de anumite efecte vizuale.

Rata de refresh de 165 Hz a ecranului FHD de 15.6″ te ajută să simți diferența când joci shootere sau jocuri rapide, când fiecare frame contează. Sistemul de răcire de la Nitro este suficient de competent pentru acest segment, ceea ce înseamnă mai puțin throttling și experiență stabilă.

Designul, tastatura, elemente precum porturile sunt adaptate pentru gameri. La Acer Nitro V 15 ANV15-41 poți conecta fără probleme periferice, poți extinde spațiul de stocare de 512GB dacă vrei. Dacă ai un buget de până în 4.000 de lei, este un laptop foarte bun.

În plus, mai are și placa GeForce RTX 4050 și RAM de 16GB, ceea ce este perfect pentru un laptop cu acest preț.

Laptopul ASUS TUF A15 FA507NUR

ASUS TUF A15 FA507NUR cu procesorul AMD Ryzen 7 7435HS este nu doar unul dintre cele mai puternice laptopuri de gaming, ci și un laptop gaming ideal pentru gaming intensiv. Ryzen 7 are mai multe nuclee și frecvențe ridicate când e nevoie, ceea ce ajută la jocuri și la streaming sau editing.

Modelele de laptopuri de gaming TUF sunt cunoscute pentru robustețe, fiabilitate și pentru că au un sistem de ventilație foarte bun, care prevină supraîncălzirea componentelor. Ventilația este eficientă, așadar te poți angaja în sesiuni lungi de gaming, fără să-ți faci griji cu privire la supraîncălzire și ventilare excesivă.

Display-ul este un Full HD IPS de calitate bună, oferă culori apropiate de standarde decente și o rată de refresh de 144 Hz care permite fluiditate vizuală importantă în jocuri competitive. Acesta are o dimensiune de 15.6″.

Configurația SSD, ideal de 512GB, împreună cu RAM-ul de 16GB este suficientă pentru a rula rapid jocurile tale preferate și pentru a sări peste timpii de încărcare enervanți.

Laptopul ASUS TUF A16 FA607NU

ASUS TUF A15 FA506NCG impresionează rapid din momentul în care îl scoți din cutie. Ecranul FHD+ de 16″, cu rată de refresh ridicată de 144Hz, oferă o experiență de joc vastă și captivantă.

Procesorul AMD Ryzen 5 7535HS integrat este foarte capabil, întrucât are resurse pentru gaming modern, multitasking, streaming și sarcini care cer putere mare de procesare.

Placa video GeForce RTX 4050 oferă performanță solidă pe 1080p cu detalii ridicate la majoritatea titlurilor recente.

Carcasa stilizată TUF rezistă bine la utilizare intensă, iar sistemul de răcire este gândit pentru a menține temperatura sub control în sesiunile lungi de gaming. Tastatura este robustă, cu iluminare și răspuns bun, plăcută când joci pe întuneric. Porturile sunt bine alese, astfel că ai acces la USB, HDMI etc.

Memoria RAM de 16GB și SSD-ul de 512GB sunt configurate corect pentru utilizare fluentă și timpi reduși de încărcare. Acest laptop gaming ASUS TUF A16 FA607NU combină ecranul mare și performanțe solide cu un design care inspiră durabilitate. E un model care nu face compromisuri atunci când vrei să joci serios.

Laptopul MSI Cyborg 15 A13VF

MSI Cyborg 15 A13VF este un laptop gaming modern, cu design orientat spre estetică cyberpunk și performanțe hardware care pot susține gaming serios. Are un display de 15.6″, un display FHD cu rată de refresh 144 Hz, ceea ce-l face potrivit pentru jocuri rapide.

Acesta te va ajuta să nu ratezi cadre, iar imaginile rămân fluide chiar și în scene intense de joc.

Sub carcasă găsești un procesor Intel Core i5-13420H, capabil să țină pasul cu cerințele moderne de jocuri și multitasking. Placa grafică dedicată este o NVIDIA GeForce RTX 4060, capabilă să ofere suport pentru tehnologii precum DLSS și ray tracing în mod moderat, ceea ce adaugă realism și performanță în jocurile care suportă aceste tehnologii.

Memoria de 16GB poate fi extinsă, iar stocarea garantează viteze foarte bune de citire. Porturile sunt bine gândite pentru gaming, astfel că MSI Cyborg 15 A13VF are HDMI 2.1, USB‑C cu DisplayPort Alt Mode, USB‑A, RJ45 pentru rețea stabilă.

Greutatea de aproximativ 1.98 kg îi este de asemenea un avantaj. MSI Cyborg 15 A13VF este un laptop gaming ușor, pe care-l poți lua cu tine peste tot.