Dacă ești în căutarea unei perechi de căști wireless care să ofere mai mult, în ciuda prețului sau să se comporte mai bine decât te-ai aștepta să o facă, vezi mai jos recomandări bune de căști wireless. Există o mulțime de modele care impresionează fie prin basul oferit, fie prin claritatea sunetului, fie prin funcții ca funcția de anulare a zgomotului.

Căști wireless – top 5 modele care sună mai bine decât crezi

Am făcut o selecție de casti wireless care oferă mai mult decât te-ai aștepta inițial de la ele. Anker, JLAB, Philips, dar și alți producători aduc în atenție celor interesați de căști wireless bune, o mulțime de modele de căști wireless care sună mai bine decât crezi.

Anker Soundcore Space One au design foarte elegant, iar driverii foarte bine calibrați. Skullcandy Crusher Evo sunt căști wireless care pun accent puternic pe bas și oferă o experiență audio imersivă. Căștile Anker Soundcore Life Q20i se numără printre cele mai accesibile căști wireless cu ANC. Philips 5000 TAH5209BK/97 sunt ideale pentru folosire îndelungată, iar JLAB Studio Pro sunt aproape căști de studio, dar la preț mai bun.

Căștile wireless Anker Soundcore Space One

Anker Soundcore Space One sunt unele dintre cele mai bune căști wireless mid-range. Punctul lor forte este anularea activă a zgomotului (ANC) care este adaptivă. Nivelul de zgomot din fundal este redus în funcție de situație. Bine calibrați sunt și driverii, basul este bun și se va putea aprecia cel mai bine în cazul muzicii pop și rock.

Sunt căști ușoare, ținând cont de greutatea pe care o au majoritatea modelelor midrange. Pad-urile sunt foarte moi, iar căștile nu pun presiune pe cap, ceea ce le face să fie foarte confortabil de purtat. Pentru un model de căști wireless cu ANC activ, autonomia este și ea un punct forte. Aceasta ajunge la 55-60 de ore.

Singurul compromis real e la nivelul izolării pasive. În medii extreme, adică în tren, metrou și alte mijloace de transport, nu te poți aștepta să anuleze tot zgomotul. Prezența ANC-ul face, totuși, diferența.

Acestea sunt o pereche de căști wireless bune, oferă sunet echilibrat, au dotări moderne și, cel mai important, sunt suficient de confortabile.

Căștile wireless Skullcandy Crusher Evo

Căștile Skullcandy Crusher Evo sunt unul dintre modelele care te pot surprinde cu o experiență audio care merge dincolo de reputația lor bass heavy. Impresionează la ele, sistemul haptic.

Poți simți vibrațiile basului, ceea ce adaugă un nivel de imersiune în genurile care sunt construite în jurul frecvențelor joase. Sunetul este robust, basul este adânc și plin, frecvențele clar definite, deși nu ultra agresive.

Sunt căști wireless pentru entertainment, pentru muzica cu impact, pentru cine vrea să simtă ritmul. Dacă asta îți place, le vei iubi. Concerte, muzică electronică, hip hop, toate prind viață cu Skullcandy Crusher Evo. Anularea zgomotului nu este punctul lor forte, întrucât nu sunt gândite ca flagship ANC, dar izolarea pasivă și ajustările EQ ajută. Autonomia este foarte bună, suficientă pentru mai multe sesiuni de ascultare intensivă.

Căștile wireless Anker Soundcore Life Q20i

Anker Soundcore Life Q20i sunt căștile pe care le recomandăm celor care își doresc căști cu opțiune de anulare activă a zgomotului la preț bun. Profilul sonor este echilibrat, claritatea nu are de suferit foarte mult atunci când volumul este înalt sau te afli în medii aglomerate.

ANC-ul este un atu major. În transportul urban sau în birouri aglomerate, te poți bucura de sunetul dorit, fără ca zgomotul de fundal să-ți influențeze negativ experiența audio.

Nu este la nivelul celor mai scumpe flagship-uri, dar reduce constant frecvențele joase deranjante. Autonomia totală cu ANC poate ajunge la 40 de ore, chiar dacă în practică, în funcție de volumul ales, autonomia mai poate scădea.

Sunt confortabil de folosit chiar și pentru sesiuni lungi de gaming, streaming, muzică etc. Pad-urile sunt largi, banda de cap moale, presiunea controlată. Limitările sunt cele tipice pentru gama accesibilă. La volum extrem de ridicat, mixurile dens populate pot genera mici distorsiuni și lipsă de spațialitate foarte largă.

De asemenea, când ANC-ul este extins mult, durata de viață a bateriei scade semnificativ. Dar pentru uzul zilnic, muzică, podcast, filme, căștile wireless Anker Soundcore Life Q20i oferă mai mult decât te-ai aștepta de la acest preț.

Căștile wireless Philips 5000 TAH5209BK/97

Ce impresionează la Philips 5000 TAH5209BK/97 este echilibrul între autonomie și calitatea sunetului la un preț mic. Autonomia declarată este foarte bună, ceea ce le face ideale pentru zile întregi de ascultare. Profilul audio este surprinzător de curat pentru gama din care fac parte.

Folosindu-le, vei avea parte de claritate, vocile se aud natural, frecvențele nu sunt agresive, ceea ce favorizează chiar și folosirea căștilor pe perioade îndelungate de timp.

Philips 5000 TAH5209BK/97 oferă cu mult mai mult, mai ales în materie de volum, comparativ cu alte modele la prețuri mici. Sigur, nu ating dimensiunea spațială a unor modele de căști wireless premium, dar pentru filme, podcasturi, playlisturi variate sunt potrivite.

Au cupă mare, pad moale, presiunea este controlată, așadar pot fi folosire fără să creeze disconfort. Calitatea construcției este solidă, iar căștile nu au la bază plastic de calitate îndoielnică.

Căștile wireless JLAB Studio Pro

JLAB Studio Pro sunt o opțiune intermediară de căști wireless, care încearcă să aducă un profil mai studio‑like, comparativ cu alte modele din această categorie de preț. Sunetul este relativ neutru, dar cu un mic accent pe dinamica pieselor. Nu ezită să redea detalii subtile, nu estompează instrumentele de fundal.

Mediile și vocile sunt bine conturate, frecvențele sunt controlate, fără să devină sâcâitoare când alegi să dai volumul la maximum.

JLAB Studio Pro sunt potrivite pentru cei care vor un echilibru între utilizare generală și ceva mai serios. Nu le recomandăm audiofililor extremi, dar pentru ascultare atentă, mixuri simple, streaming de calitate, sunt căști wireless bune și pot fi găsite la un preț excelent.

Alege perechea de casti wireless care ți se potrivește cel mai bine din aceste modele pe care le-am adus în atenția ta astăzi. Aceste căști oferă mai mult decât lasă să se observe!