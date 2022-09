Se caută 40 de specialiști IT care să lucreze de la distanță

Compania Zitec își propune extinderea echipei cu cel puțin 40 de specialiști IT care să lucreze de la distanță.

Aceștia pot fi programatori (PHP, .NET, Magento, WordPress), specialiști Quality Assurance, Scrum Masters si Product Owners, marketing și vânzări.

„Procesul de recrutare al companiei este flexibil si adaptat modului actual de lucru de la distanță, astfel încât să poata aplica pentru posturile libere candidati din toate orasele din țară”, anunță compania Zitec.

De la începutul anului 2022, compania și-a mărit personalul cu peste 40 la sută. Au fost angajați peste 90 de specialiști. Echipa Zitec are acum peste 330 de membri, atât din București cât și din alte orașe ale țării, precum Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași.

Pentru specialiști IT, munca de acasă e la fel de eficientă ca la serviciu

Cel mai recent sondaj desfășurat în cadrul companiei a arătat că 20 la sută dintre membrii Zitec ar dori să lucreze de la birou mai mult de trei zile pe săptămână. 50 la sută au optat pentru a lucra preponderent de acasă. Restul de 30 la sută ar prefera să lucreze în mod hibrid, alternând zilele de lucru de la birou cu cele de la distanță.

„Încă de la debutul pandemiei, am luat decizia ca întreaga echipă să-și desfășoare activitatea în sistem remote. Ulterior, ne-am adaptat cu succes la această nouă realitate și am preferat să nu impunem o politică rigidă la nivel de companie în ceea ce privește modul de lucru. În toată această perioadă, am pus foarte mult accentul pe flexibilitate și am ținut cont de preferințele colegilor noștri, astfel încât să-și poată alege fiecare modul de lucru pe care îl preferă. În continuare, ne concentrăm pe extinderea echipei, printr-un proces de recrutare care se desfășoară la nivel național, nu doar în orașele în care avem birouri, București și Brașov. De asemenea, vom continua să investim în membrii echipei noastre și să ne preocupe atât dezvoltarea lor profesională, cât și cea personală, prin acțiuni care să includă pasiunile sau interesele lor comune”, a declarat Alexandru Lăpușan, CEO & Co-Fondator Zitec.

