Samsung Fold 6 este smartphone-ul ideal pentru cei care își doresc echilibru între performanță, productivitate și inovație. Un smartphone care reușește să impresioneze nu doar din punct de vedere estetic, ci și în ceea ce privește gama de instrumente avansate disponibile care transformă modul în care gestionezi sarcinile zilnice și lucrezi pe telefonul mobil. 3 funcții reușesc să atragă în mod special, iar despre acestea discutăm astăzi.

Samsung Fold 6 și cele 3 funcții care atrag toți utilizatorii

Deși lansarea samsung fold 6 aduce o mulțime de instrumente și funcții interesante, câteva dintre ele se fac remarcate și atrag atenția în mod special. Este vorba despre Modul Flex al telefonului, Multi-Window care permite maximizarea multitasking-ului și S-Pen-ul pentru scriere precisă și desen.

Samsung Fold 6 și Modul Flex pentru prezentări și lucru hands-free

Samsung Fold 6 aduce Modul Flex care, am putea spune, este cireașa de pe tort. Acest Mod Flex este cel care permite folosirea Galaxy Z Fold 6 într-o poziție semi-deschisă, ca un mini laptop. Interesant, nu? Iar funcția devine extrem de utilă în special când vorbim despre prezentări sau despre lucrul în deplasare. Cu Modul Flex, nu va mai trebui să ții telefonul în mână atunci când vrei să lucrezi la un anumit task sau la o prezentare.

Modul Flex poate fi utilizat în orice domeniu profesional astfel:

prezentări la distanță: deschizi o prezentare PowerPoint în vizualizarea Flex, cu partea de sus care afișează diapozitivele, iar partea de jos care conține notițele

apeluri video profesionale: poziționezi telefonul pe o suprafață plană și utilizezi modul Flex pentru a efectua apeluri video hands-free, perfecte pentru întâlniri în deplasare sau pentru a participa la discuții într-un cadru mai casual

scrierea documentelor: folosește partea de jos a ecranului ca tastatură, în timp ce partea de sus afișează documentul la care lucrezi

Samsung Fold 6 și Multi-Window pentru maximizarea multitaskingului

Una dintre cele mai puternice caracteristici ale Galaxy Z Fold 6 este capacitatea de a rula până la trei aplicații simultan pe ecranul intern mare. Pentru a activa modul Multi-Window:

deschide orice aplicație pe ecranul principal al telefonului

glisează din partea dreaptă pentru a accesa bara de aplicații

trage și plasează o aplicație din bara de aplicații în partea de sus, de jos sau laterală a ecranului pentru a o lansa în modul Ecran divizat

repetă pentru a adăuga o a treia aplicație

Multi-Window poate fi folosit în scop profesional în mai multe feluri, astfel că poți profita de telefonul tău Samsung Fold 6 la maximum astfel:

conferințe și notițe: alătură-te unei videoconferințe pe o jumătate a ecranului în timp ce iei notițe într-un document pe cealaltă jumătate de ecran

e-mail și cercetare: răspunde la e-mailuri în timp ce cauți informațiile care te interesează online, având la îndemână toate informațiile de care aveți nevoie

foaie de calcul și grafice: analizează datele dintr-o foaie de calcul Excel în timp ce vizualizezi graficele într-o altă fereastră și fă ca totul să fie mai ușor

Samsung Fold 6 și S-Pen-ul pentru scriere precisă și desen

Galaxy Z Fold 6 este compatibil cu S Pen, ca urmare este un telefon ideal pentru sarcini care necesită precizie, cum ar fi desenul, semnarea documentelor sau scrierea de notițe de mână.

Caracteristici cheie ale stiloului S Pen din punct de vedere profesional:

semnarea digitală a documentelor: deschizi un document PDF și semnezi digital cu S Pen-ul, fără a mai trebui să printezi și să scanezi documentele semnate

adnotarea documentelor: adaugi note la documente, prezentări sau imagini direct cu S Pen. Acest lucru este util în special în timpul ședințelor sau pentru revizuirea documentelor

schițe și design: dacă lucrezi în design, poți utiliza S Pen-ul pentru a desena schițe sau a face editări rapide ale designurilor și desenelor, direct pe dispozitivul mobil Samsung Fold 6

Pe lângă Modul Flex, Multi-Window și S-Pen-ul extrem de precis atât în scris, cât și în desen, Samsung Fold 6 iese în evidență și prin alte funcții.

Merită amintită aici și funcția Continuitate Aplicație care îți permite să comuți fără probleme între display-ul extern și cel intern. De exemplu, poți începe să scrii un e-mail pe ecranul extern în timp ce ești în mișcare, apoi poți deschide dispozitivul pentru a continua ceea ce ai început, dar de această dată pe pe ecranul mare al telefonului.

DeX Wireless îți oferă șansa de a-ți transforma telefonul într-un PC. Cu ajutorul acestuia poți conecta Galaxy Z Fold 6 la un monitor, televizor sau PC și îl poți folosi ulterior ca desktop, cu o interfață asemănătoare unui PC.

Task Edge îți oferă acces rapid la aplicațiile și instrumentele preferate cel mai frecvent utilizate, direct de la marginea ecranului.

Nu în ultimul rând, de menționat și că Galaxy Z Fold 6 vine cu Samsung Knox, o suită avansată de securitate care protejează datele tale de afaceri și datele personale pe mai multe niveluri. Knox oferă securitate hardware și software și îți oferă garanția că informațiile tale sensibile sunt protejate.

Samsung Galaxy Z Fold 6 este un telefon ideal pentru cei care sunt în căutarea unui telefon bun pentru multitasking. Acesta acceptă funcții inteligente și face fotografii excelente. Jocurile, cititul și desenul sunt foarte distractive pe ecranul mare al Samsung Fold 6.

Singurul său dezavantaj ar fi prețul, dar ținând cont de faptul că vorbim despre un telefon de două ori mai mare decât un telefon obișnuit, nici nu costă atât de mult. Odată cu lansarea Samsung Z Fold 7, prețurile pentru Samsung Fold 6 au mai scăzut, așadar ai putea profita de acest lucru pentru a cumpăra Galaxy Z Fold 6 la un preț mai avantajos.

Din punct de vedere al hardware-ului, nu trebuie să faci compromisuri, deoarece telefonul pliabil este un telefon high-end de ultimă generație. Samsung a făcut progrese și în ceea ce privește software-ul și se poate mândri cu un Samsung Fold 6 care nu lasă de dorit, ci întrece orice așteptare.

Cu samsung fold 6, posibilitățile pentru profesioniști sunt nelimitate. Indiferent dacă ești la birou, călătorești sau ești acasă, îți poți gestiona sarcinile zilnice eficient și în siguranță cu ajutorul instrumentelor avansate disponibile pe samsung fold 6.