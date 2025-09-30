Ai probleme cu bateria iPhone 16? iPhone 16 se descarcă foarte repede? O eroare din actualizarea iOS 18 ar putea fi de vină pentru tot, lucru care nu a fost încă confirmat, dar este destul de probabil, având în vedere că până și utilizatorii cu dispozitive mai vechi actualizate la cea mai recentă versiune a sistemului de operare se plâng de probleme legate de durata de viață a bateriei. Iată ce știm.

iPhone 16: De ce se descarcă bateria atât de repede?

iphone 16 evomag dezvaluie reclamațiile legate de durata de viață a bateriei telefonului și a celorlalte modele care rulează iOS 18 desi, acestea nu sunt recente, ci datează încă din versiunea beta a software-ului. Ciudat este însă că Apple pare să fi rezolvat problema care, se pare, a revenit la iPhone 16 și nu numai, generând un val de nemulțumire pe internet.

Există o mulțime de critici cu privire la bateria iPhone 16. Potrivit unora, bateria telefonului scade la aproape 60% până la prânz și asta fără o utilizare deosebit de intensă.

Conform altora, însă, Apple a mințit despre faptul că a reușit să îmbunătățească durata de viață a bateriei telefoanelor sale cu iOS 18, dar în schimb a înrăutățit lucrurile și a făcut ca până și cele mai noi baterii să lase de dorit.

Nici în cazul modelelor mai vechi, lucrurile nu par să stea mai bine. După actualizarea la iOS 18, chiar și telefoanele mai vechi consumă mult mai multă baterie și se chinuie să reziste o zi întreagă cu o singură încărcare.

Este bine cunoscut faptul că durata de viață a bateriei nu a fost niciodată un aspect cheie al iPhone-urilor, dar este incontestabil faptul că întâmpinarea unor astfel de probleme la un telefon de acest calibre, la un preț atât de mare, are un anumit impact asupra percepției consumatorilor.

Conform analizelor inițiale efectuate de experți, problema autonomiei iPhone 16 ar putea fi cauzată de o aplicație din fundal. Este posibil, având în vedere că unii utilizatori s-au plâns de consumul excesiv al bateriei chiar și cu dispozitivul în standby. Singurul lucru care rămâne de văzut este, desigur, despre ce este vorba mai exact.

iPhone 16 se descarcă rapid: ce să faci și ce setări să verifici

Problemele bateriei sunt foarte dificil de diagnosticat și de remediat, deoarece depind în mare măsură de obiceiurile de utilizare a iPhone-ului, care evident variază de la o persoană la alta. Poți încerca, totuși, să îmbunătățești autonomia telefonului tău, verificând câteva setări sau dezactivând câteva setări care ar putea duce la un consum de energie mai crescut.

Vezi ce poți face și cum poți prelungi durata de viață a bateriei în rândurile de mai jos.

Dezactivează funcția Always On display. Mergi la Setări > Afișaj și luminozitate și derulează în jos până găsești Always On pe care trebuie să-l dezactivezi.

Când nu ai nevoie de Bluetooth, dezactivează-l. Mergi la Setări > Bluetooth și dezactivează-l dacă nu ai nevoie de el.

Dezactivează Raise to Wake. Mergi la Setări > Afișaj și luminozitate și selectează Ridicare pentru activare/ dezactivare.

Activează Dark Mode. Mergi la Setări > Afișaj și luminozitate și modul Dark care se găsește sub Aspect.

Dezactivează Background App Refresh. Mergi la Setări > General > Actualizare aplicație în fundal, dezactivează complet această funcție sau alege actualizare aplicație în fundal doar când telefonul este conectat la Wi-Fi.

Dezactivează serviciile de localizare. Mergi la Setări > Confidențialitate > Servicii de localizare și dezactivează această funcție pentru aplicațiile în care nu ai nevoie de locație.

Optează pentru o luminozitate ecran mai redusă. După ce mergi la Setări > Afișaj și luminozitate, reglează luminozitatea la un nivel mai scăzut, deoarece display-ul iPhone 16 va consuma mai puțin.

Dezactivează actualizările automate. Poți dezactiva actualizările automate mergând la Setări > Magazin de aplicații, unde vei găsi Aplicații și actualizări de aplicații, sub Descărcări automate.

Dezactivează True Tone. True Tone se poate dezactiva mergând la Setări > Afișaj și luminozitate, unde vei găsi această opțiune pe care despre să o debifezi.

Dezactivează vibrațiile. Dezactivează vibrațiile mergând la Setări > Accesibilitate și alegând Touch.

Activează Reduce Motion. Poți face asta mergând la Setări > Accesibilitate > Mișcare > Reducere mișcare.

Dezactivează Siri & Search. Dezactivează funcția Ascultați „Hei Siri” mergând la Setări > Siri & Search.

Activează setarea Dark Appearance Dims Wallpaper. Dacă vrei ca imaginea de fundal să fie întunecată, activează Dark Appearance Dims Wallpaper mergând la Setări > Imagine de fundal, unde vei găsi această funcție.

Activează Wi-Fi doar când ai nevoie de el. Dezactivează Wi-Fi când nu ai nevoie de el.

Activează datele celulare doar când le folosești. Mergi la Setări > Celular > Date celulare și dezactivează datele celulare dacă ai Wi-Fi și n-ai nevoie de date.

Activează AirDrop doar la nevoie. Dacă ai AirDrop tot timpul activat, dezactivează această funcție și activează Air Drop doar la nevoie.

Dezactivează transmiterea datelor. Poți face asta mergând la Setări > E-mail > Conturi > Preluare date noi.

Dezactivează iPhone Analytics, Alerte bazate pe locație și altele asemenea. Gestionează serviciile de localizare și dezactivează setările inutile mergând la Setări > Confidențialitate > Servicii de localizare > Servicii de sistem.

Butonul Back Tap ar trebui dezactivat și el. Modifică de la Atingere dublă și Atingere triplă la Niciuna, mergând la Setări > Accesibilitate > Touch > Back Tap.

Concluzie

Utilizatorii care au această problemă cu autonomia iPhone 16 au încercat diverse soluții pentru a limita consumul. Unii au încercat să dezactiveze funcția Always-On Display, alții au eliminat widget-urile, iar alții au decis să dezactiveze conexiunile mobile, în timp ce, cei mai radicali, au resetat dispozitivul la setările din fabrică.

Toate aceste soluții pot duce, însă, la o rezolvare omogenă a problemei și funcționează doar pentru unele telefoane.

Dacă și tu ai probleme cu telefonul tău, poți încerca să activezi sau dezactivezi câteva dintre aceste setări care pot prelungi durata de viață a bateriei telefonului. Problema bateriei iphone 16 pare să fie destul de comună, așadar nu ești singurul care se plânge că iPhone-ul se descarcă prea repede, deși este un model nou.