Există o telefon Samsung pentru fiecare utilizator, trebuie doar să-l găsești pe cel mai potrivit pentru tine. Însă ce iei în calcul și care sunt acele caracteristici după care te ghidezi dacă dorești să cumperi un telefon Samsung bun? Astăzi vorbim despre cum alegi un telefon de la Samsung bun pentru tine și de ce anume trebuie să ții cont pentru a-ți asigura o achiziție reușită.

Cum să alegi un telefon Samsung bun în 2026

Dacă dorești să te alegi cu un telefon mobil bun în 2026, ține minte că Samsung aduce în atenția publicului mai multe modele disponibile. De asemenea, experiența ta de utilizator poate fi influențată de display-ul telefonului, baterie, rezistența la apă și praf, dar și altele. Despre toate acestea am vorbit pe evomag dar, discutăm și mai jos.

Decide-te asupra seriei pe care dorești să o cumperi

Decide-te asupra seriei pe care dorești să o cumperi! Samsung aduce pe piață mai multe serii de telefoane, iar fiecare dintre acestea este destinată unei anume categorii de utilizatori. În 2026, poți alege din 6 serii de telefoane Samsung:

Samsung Galaxy J – o serie de smartphone-uri economice, dar pe care Samsung nu a mai continuat-o. Aceste smartphone-uri au fost destinate unui public care prioritizează prețul în detrimentul performanței sau calității construcției

Samsung Galaxy M — smartphone-uri de gamă medie spre inferioară, cu caracteristici distinctive în ceea ce privește dimensiunea și capacitatea bateriei. Pot avea ecrane mari și baterii de până la 6.000 mAh

Samsung Galaxy A — o gamă medie și medie-superioară de telefoane Samsung. Acestea oferă unele dintre avantajele modelelor de top, însă avantajul unui telefon samsung din seria A este prețul, care este mai accesibil decât prețul seriei S, de exemplu

Samsung Galaxy S — aduce în atenția utilizatorilor telefoane Samsung high-end. În cadrul fiecărei generații, această serie de telefoane poate conține mai multe produse cu caracteristici de performanță similare, dar care diferă prin factorul de modul și alte detalii estetice sau funcționale

Samsung Galaxy Note — smartphone-urile din această familie au ecrane foarte mari și suportă stylus. Asta înseamnă că poți interacționa cu ele folosind un stylus, îți permit să iei notițe, să desenezi și să faci multe altele folosind funcții și aplicații special concepute de Samsung. Din păcate, după eșecul Galaxy Note 7, care a fost retras din cauza unor probleme grave de supraîncălzire a bateriei, această gamă de dispozitive a stagnat oarecum

Samsung Galaxy Z — reprezintă seria de smartphone-uri Samsung cu ecrane flexibile, ca urmare, pot fi utilizate atât în ​​modul smartphone cu ecranul pliat, cât și în modul tabletă, atunci când ecranul este deschis. În cadrul acestei serii vei găsi modelele Z Flip, cu ecran flexibil cu orientare verticală și modelele Z Fold cu orientare orizontală

Acordă atenție ecranului telefonului

Majoritatea telefoanelor Samsung au ecrane Super AMOLED, care asigură nuanțe de negru foarte profunde și performanțe bune în lumina soarelui. Trebuie doar să evaluezi rezoluția ecranului modelului de telefon samsung care ți-a atras atenția.

Cu cât sunt mai mulți pixeli, cu atât imaginile și textul reproduse pe ecran sunt mai clare. De asemenea, nu uita nici de dimensiunea ecranului. Pe un ecran mai mare, totul este mai plăcut, dar un ecran mai mare poate face telefonul mai puțin manevrabil.

De altfel, ia în considerare și raportul de aspect al ecranului, procentul de suprafață ocupat pe partea frontală a dispozitivului și prezența unei crestături sau crestătura frontală care, la dispozitivele în care ecranul ocupă aproape întreaga parte frontală a telefonului, găzduiește camera/camerele și senzorii pentru deblocarea facială.

Crestătura poate fi în format clasic, stil iPhone X, ca să spunem așa, mai mică, în stil lacrimă sau poate fi înlocuită de o gaură într-un colț al ecranului, în care sunt plasate camerele frontale.

Grijă și la ecranul Edge. Deși curbele sunt frumoase din punct de vedere estetic, pot fi incomode în utilizarea zilnică. Deseori, utilizatorii ajung să atingă accidental marginile ecranului și să activeze funcțiile Edge la întâmplare. Vezi și prezența senzorului de luminozitate, capabil să ajusteze automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina ambientală.

Nu în ultimul rând, de menționat și că poți da și peste un model de telefon samsung cu funcția Always On, funcție care afișează ora, calendarul și alte informații atunci când ecranul este oprit sau, mai degrabă, când telefonul este în standby.

Cea mai recentă inovație în materie de ecrane Samsung sunt ecranele flexibile. Introduse pe piață de Galaxy Fold și Galaxy Flip, aceste ecrane se pot îndoi într-un singur loc datorită unei balamale care permite flexarea corpului telefonului. Pentru 2026 se așteaptă chiar și lansarea primului telefon cu ecran rulabil de la Samsung.

Telefonul Samsung trebuie să aibă autonomie baterie bună

Cu cât un telefon samsung are mai mulți mAh, cu atât durata de viață a bateriei ar trebui să fie mai lungă, dar este important să se ia în considerare dacă software-ul este bine optimizat. Un telefon cu un software prost optimizat va avea o durată de viață a bateriei mai scurtă decât un telefon cu același amperaj, dar cu un software bine optimizat pentru eficiență energetică.

Telefonul trebuie să fie rezistent la apă și praf

Pentru protecție extra, telefonul trebuie să ofere rezistență la apă și praf. Telefoanele Samsung cu preț foarte mic, din păcate, nu au această rezistență. În schimb, dacă te uiți la modelele mid-range și high-end, acestea au certificarea IP68 sau chiar IP69 care le oferă protecție de până la 30 de minute sau mai mult la adâncimi de 1.5 sau chiar 2 metri.

Prezența senzorului de amprentă și recunoașterea facială

Senzorul de amprentă este o componentă care permite deblocarea telefonului și autentificarea în aplicații pe baza amprentei. Este foarte convenabil, așa că ține cont de acest aspect înainte de a-ți cumpăra următorul telefon samsung.

Localizarea senzorilor poate varia, unele modele îi au pe față, în butonul Home, altele pe spate, ceea ce îi face puțin mai dificil de deblocat. Modelele mai noi pot avea senzorul de amprentă integrat direct în ecran.

De asemenea, poți vedea un telefon samsung care să combine deblocarea prin amprentă cu recunoașterea facială, dacă îți dorești mult mai multă siguranță.