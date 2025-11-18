Convenabilă pentru deplasări scurte în oraș, plimbări și navetă, trotineta electrică poate înlocui mersul cu mașina și are un impact mai redus asupra mediului înconjurător. Atunci când dorești o trotinetă electrică trebuie, însă, să fii atent la câteva detalii pentru a te asigura că trotineta electrică aleasă este cea mai potrivită pentru tine.

Trotineta electrica – cum o alegi în doar 3 pași simpli

Când alegi o trotineta electrica, este extrem de important ca aceasta să se potrivească nevoilor pe care le ai. Să nu ofere prea puțin pentru ceea ce ai nevoie, să fie sigură și să aibă o autonomie care să-ți permită să te deplasezi fără probleme între serviciu și casă, de exemplu.

Ce contează cu adevărat și de ce, vezi în rândurile care urmează într-un scurt ghid despre cum să alegi trotineta electrică ideală.

Evaluează motorul trotinetei și frânele acesteia

Motorul trotinetei electrice poate fi poziționat în diferite părți ale trotinetei:

în cadru sau în interiorul tubului care susține ghidonul

în interiorul unei roți

în unele cazuri, în ambele

Poziția motorului este importantă, deoarece greutatea sa deplasează centrul de greutate al trotinetei. Dacă motorul este sus, lângă ghidon, trotineta poate fi mai puțin stabilă. În mod similar, o trotinetă cu tracțiune față poate fi mai puțin stabilă, în special în condiții de aderență slabă, cum ar fi condițiile de umiditate, decât o trotinetă cu motor cu tracțiune spate.

Viteza este gestionată de o comandă de accelerație situată pe ghidon, unde se află și manetele de frână, dacă acestea există, și orice dispozitive precum afișajul, comutatorul de lumini și claxonul.

Atenție la limitele legale! Motorul nu trebuie să depășească puterea nominală continuă de 500 W. 500 W este mai mult decât suficient pentru deplasările în oraș, mai ales dacă străzile sunt bune, fără pante, și dacă greutatea utilizatorului nu depășește 80-90 kg.

Evident, cu cât puterea este mai mică, cu atât trotineta va fi mai lentă pe pante. Dacă utilizatorul cântărește mai mult de 80 kg, recomandăm alegerea unei trotinete cu putere mai mare și o capacitate a bateriei mai mare.

Cât despre frâne, există patru tipuri principale de frâne:

frâne electrice ca frâna de motor

frâne pe roata din spate/frâne de picior

frâne pe tambur

frâne pe disc

Corpul de frână este de obicei instalat atât pe roata din față, cât și pe cea din spate, dar pe aceeași trotinetă putem avea două sisteme de frânare diferite.

Frânele electrice sunt cele mai puțin eficiente, deoarece acționează ca o frână de motor. Distanța lor de frânare este mai mare decât în ​​cazul altor tipuri de frâne.

Frâna de picior este cea care folosește apărătoarea din spate. Apăsarea ei cu piciorul pe anvelopă încetinește roata din spate. Această frână nu permite nici oprirea imediată și are dezavantajul de a uza anvelopa din spate.

Frânele pe tambur sunt închise în butucul roții și, în general, necesită mai puțină întreținere decât alte tipuri de frâne. Acestea mențin performanțe constante în condiții de umiditate, spre deosebire de frânele cu disc, care pot pierde din puterea de frânare.

Frânele pe disc oferă o putere de frânare superioară și sunt mai ușoare decât frânele pe tambur. Acestea se găsesc de obicei pe trotineta electrica de înaltă performanță, premium.

Vezi ce autonomie oferă trotineta electrică

Capacitatea bateriei este legată de autonomia trotinetei electrice, adică de câți kilometri pot fi parcurși înainte ca bateria să se descarce.

Evident, dacă traseul implică dealuri sau dacă utilizatorul are o greutate mai mare, bateria se poate descărca mai repede, deoarece trebuie să furnizeze mai multă energie motorului. În acest fel, autonomia trotinetei este mai mică.

Când te gândești la capacitatea bateriei, ia în considerare naveta zilnică și distanța pe care o parcurgi într-o zi obișnuită. De asemenea, ia în considerare cât de ușor este să folosești trotineta dacă bateria se descarcă înainte de a ajunge la destinație. Unele modele de trotinete îți permit să adaugi o baterie suplimentară, dublând în acest fel autonomia trotinetei electrice.

Nu uita de anvelopele trotinetei care sunt foarte importante

Există trei tipuri de anvelope pe care le poți regăsi pe o trotinetă electrică.

Anvelope cu cameră de aer: sunt ca anvelopele obișnuite de bicicletă, dar au dimensiuni mai mici. Fac față foarte bine denivelărilor de pe traseu, reduc vibrațiile care ajung la ghidon și cresc confortul la mers.

Din acest motiv, oferă o manevrabilitate și o tracțiune mai bune pe teren accidentat și au o aderență mai bună decât anvelopele pline, în special pe vreme rea și în condiții în care traseul este alunecos. Dezavantajul lor este că necesită mai multă întreținere decât anvelopele tubeless, deoarece sunt predispuse la pană și trebuie umflate atunci când presiunea din ele este scăzută.

Când se produce o pană, anvelopa trebuie scoasă, iar camera de aer trebuie reparată sau înlocuită, o sarcină care nu este întotdeauna ușoară.

Anvelope tubeless, fără cameră de aer: nu au cameră de aer, deci se umflă anvelopa în sine. Oferă aceleași beneficii ca anvelopele cu cameră de aer în ceea ce privește amortizarea, confortul și tracțiunea.

Dezavantajul este că se pot perfora, dar adesea un recipient special este suficient pentru a astupa gaura și a menține anvelopa în mișcare. Întreținerea este, de asemenea, mai ușoară decât la anvelopele cu cameră de aer, deoarece, în caz de pană, întreaga anvelopă poate fi înlocuită, fără a fi nevoie să se scoată și să se înlocuiască camera de aer.

Anvelope pline: sunt anvelope din cauciuc plin. Unele modele au bule de aer în interiorul lor pentru a crește amortizarea, ceea ce le face imposibil de perforat. Problema la ele este că au o aderență slabă și o amortizare foarte slabă. Din acest motiv, sunt adesea montate pe modele cu suspensie.

Recomandăm, pe lângă aceste cele mai importante criterii, să acorzi atenție și greutății trotinetei electrice. Asta mai ales dacă trebuie să transporți trotineta electrica la etaj. Vezi o trotinetă electrică mai ușoară, cu o greutate mai redusă.