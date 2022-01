Veste tristă de la Australian Open. Emma Răducanu, învinsă

Emma Răducanu, 18 WTA, a fost învinsă cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, de Danka Kovinici din Muntenegru, locul 98 WTA.

Emma Răducanu nu a mai apucat să o întâlnească pe Simona Halep, după ce a fost eliminată în turul al doilea al Australian Open. Pentru prezența în turul al doilea, Emma Răducanu va primi 97.210 euro şi 70 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Ași: 0 – 4

Duble greșeli: 4 – 2

Puncte câștigate cu primul serviciu: 53% (35/66) – 65% (37/57)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 29% (6/21) – 37% (16/43)

Puncte de break câștigate: 40% (6/15) – 64% (7/11)

Puncte câștigate la fileu: 71% (10/14) – 43% (15/35)

Lovituri câștigătoare: 27 – 40

Erori neforțate: 39 – 35

Viteză medie primul serviciu: 147 km/h – 166 km/h

Viteză medie al doilea serviciu: 132 km/h – 126 km/h.

The first player representing Montenegro to reach the third round of a Slam 🇲🇪@DankaKovinic holds on to defeat Raducanu 6-4, 4-6, 6-3!#AusOpen pic.twitter.com/YmPFcIIFat