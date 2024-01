Novak Djokovic merge mai departe la Australian Open. Sârbul a bifat victoria cu numărul 90 la Melbourne

Liderul clasamentului ATP, Novak Djokovic, a debutat cu dreptul la Australian Open, duminică, la Melbourne, după ce l-a învins în patru seturi, scor 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, pe tânărul jucător croat Dino Prizmic, venit din calificări.

Novak Djokovic, care are în palmares nu mai puțin de 10 titluri câștigate la Australian Open, a avut nevoie de patru ore de joc pentru a-l învinge pe croatul în vârstă de 18 ani, aflat la prima experiență pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam.

După un prim set câştigat de Djokovic, croatul a reuşit să se impună la tiebreak în setul secund, iar apoi i-a creat destule probleme sârbului în următoarele două seturi, încheiate însă cu victoria campionului en titre, a cărui experienţă şi-a spus cuvântul în acest joc.

An extraordinary match concludes in the most sporting fashion.



The past and present of this game embraces and congratulates the future.



Novak goes through 6-2 6-7(5) 6-3 6-4, but young Dino Prizmic leaves a lasting impression.#AusOpen pic.twitter.com/E4ZfCb0JcX