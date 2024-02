Jelena Ostapenko, campioană la Linz

Letona Jelena Ostapenko a câştigat turneul WTA 500 de la Linz, după ce a învins-o în finală pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, duminică, în două seturi, 6-2, 6-3.

Duelul dintre primele două favorite ale acestei competiţii a durat 71 de minute, Ostapenko trecându-şi în palmares la final al doilea titlu al sezonului, după cel cucerit luna trecută la Adelaide (Australia), unde a eliminat-o pe Alexandrova în semifinale.

