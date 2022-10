Simona Halep a anunţat, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o pe Simona Halep provizoriu. Jucătoarea de tenis a fost depistată cu o substanță interizăs la US Open.

Simona Halep, depistată dopată

Substanța cu care a fost „prinsă” Simona Halep se numește roxadustat și este un medicament anti-anemie, care se folosește în tratamentul pacienților cu dializă. De altfel, printre beneficiile sale, îmbunătățește și disponibilitatea fierului în organism, dar crește și nivelul hemoglobinei.

„Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Mi s-a spus că am fost testată pozitiv la substanța numita Roxadustat într-o cantitate foarte mică. Este cel mai mare șoc din viața mea! De-a lungul carierei mele, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile cu care am fost educată. Mă simt complet confuză și trădată. Voi merge până în „pânzele albe” să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a transmis jucătoarea Simona Halep pe pagina sa de Twitter.

Ceea ce este cel mai important, este faptul că Simona Halep nu a fost deloc ajutată de consumul acelei substanțe. Ea a fost chiar eliminată de jucătoarea ucraineană, Daria Snigur, încă din runda inaugurală a Openului American.

