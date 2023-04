GALERIE FOTO. Rachel, influencerul numărul unu în tenis

Americanca Rachel Stuhlmann, o fostă jucătoare profesionistă de tenis, a devenit virală pe rețelele de socializare. Deși a abandonat cariera sportivă, aceasta a rămas în continuare în atenția publicului, devenind un influencer de succes pe Instagram.

Rachel se bucură de o popularitate tot mai mare în mediul online, acolo unde este urmărită de aproape 300.000 de persoane. Fanii pot fi astfel la curent cu noutățile din viața ei personală, dar pot afla și informații prețioase legate de sportul alb.

Deloc surprinzător, corpul de supermodel și aptitudinile sportive i-au adus comparații cu celebra Paige Spiranac. Bruneta recunoaște chiar ea că o admiră pe fosta jucătoare de golf și dorește să îi calce pe urme. „Respect atât de mult ceea ce a făcut Paige pentru golf. Avem povești similare și aspir să pot face și eu tenisul cât mai accesibil publicului larg”, a declarat ea pentru Maxim, anul trecut.

Înainte de a fi influencer, Rachel a practicat tenisul la Universitatea din Missouri. Însă provocările și programul strict al unei sportive profesioniste nu au fost pe placul tinerei, așa cum a dezvăluit într-un interviu acordat presei britanice. Astfel, aceasta a decis să abandoneze sportul alb. „Știam că sunt suficient de bună și că în cele din urmă aș fi putut ajunge acolo (n.r. la nivel profesionist)”, a spus ea pentru The Sun. Aceasta a continuat: „Dar realitatea era că mi-ar fi luat de la cinci până la șapte ani să ajung în vârf. Și asta ar fi însemnat să petrec multe zile în mașină, mereu pe drumuri, pentru a ajunge la competiții din orașe mici”.

Tânăra de 31 de ani nu regretă pasul făcut și își încântă frecvent urmăritorii cu numeroase fotografii care o surprind în ipostaze sexy, fie de la ședințele de modeling, fie de pe terenul de tenis. Rachel nu se sfiește să împărtășească urmăritorilor din cunoștințele dobândite de-a lungul carierei. Din spusele ei, cel mai important aspect pe care un sportiv trebuie să îl cultive este disciplina. „Tenisul este încântător, distractiv și lumea trebuie să-l cunoască. Am fost foarte disciplinată atunci când eram sportivă și, când am încheiat, am transferat aceste lucruri în noua mea carieră”, a declarat bruneta.

În prezent, Rachel lucrează ca manager de evenimente pentru celebra platformă de streaming „Top Court” și se descrie ca fiind influencerul numărul unu în tenis.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!