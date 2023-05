România, codașă la antrenamentele în aer liber – studiu

Cererea de exerciții în aer liber va crește în 2023, iar căutările pentru „cursuri de fitness în aer liber din apropiere” cresc cu 200%, arată un raport al experților de la Live Rugby Tickets.

Potrivit studiului, România se clasează pe locul nouă cu cea mai proastă țară pentru antrenamente în aer liber. Țara noastră este pe ultimul loc, cu un scor final de 31/100. Acest scor a fost în mare parte atribuit faptului că are al doilea cel mai mare număr de polen dintre toate țările analizate (0,76 boabe pe m3). Aceasta este cu 82% mai mare decât Grecia, care are printre cele mai scăzute număr de polen de 0,13 boabe pe m3.

Cele mai bune țări pentru un antrenament în aer liber

Spania este cea mai bună țară pentru un antrenament în aer liber, cu un scor de 96,6/100. Spania are a doua cea mai ridicată temperatură medie dintre primele zece țări analizate (21,71°C), după Grecia (22,73°C). Deoarece antrenamentul cu umiditate ridicată poate duce la deshidratare, nivelurile scăzute de umiditate din Spania (49,67%) îl fac una dintre cele mai bune locații pentru exerciții în aer liber. Aceasta este cu 36% mai mică decât Regatul Unit, care are cel mai ridicat nivel de umiditate în top zece (78,63%).

Expertul în fitness, fondatorul Altered Health Solutions, Carley Mellors-Blair explică de ce aceste condiții sunt cheie pentru un antrenament în aer liber:

„Exercitarea la umiditate ridicată poate crește temperatura corpului, ceea ce are efecte pozitive și negative. Partea negativă este că poate reduce rezistența, poate provoca oboseala mai rapidă a mușchilor și poate provoca, de asemenea, deshidratare. Este posibil să pierzi mai multe calorii, dar dacă mergi.”

Franța ocupă locul al doilea, cu un scor de adecvare la antrenamentul în aer liber de 93,1/100. Cu temperaturi medii de 18,94°C și un număr mediu de polen (0,29 boabe pe m3), Franța este o destinație mai favorabilă pentru antrenamentele în aer liber decât Belgia, care are un număr mare de polen de 0,67 boabe pe m3. Precipitațiile scăzute din Franța au contribuit, de asemenea, la un scor ridicat de adecvare. Precipitațiile totale pe lună sunt printre cele mai scăzute dintre primele zece (265,05 mm), aproape jumătate din nivelul de precipitații înregistrat în Elveția (620,13 mm). Precipitațiile scăzute din Franța sunt vitale pentru exercițiile în aer liber, deoarece precipitațiile crescute creează suprafețe umede care pot duce la răni.

Scorul de adecvare în aer liber al Italiei de 89,7/100 plasează țara pe locul trei. Italia are a treia bună temperatură, oferind fanaticilor fitness-ului o mulțime de șanse de a face exerciții în aer liber în timpul zilei. Are cu aproape un sfert (24%) mai multe ore de soare decât Elveția, care are doar 902,36 ore. De asemenea, contribuie la scorul Italiei și viteza vântului de doar 0,28 m/s – a doua cea mai mică viteză a vântului din top 10 – cu peste un metru pe secundă mai lentă, în medie, decât Regatul Unit (1,34 m/s). Având o viteză scăzută a vântului este benefic pentru exerciții în aer liber, deoarece vânturile puternice pot afecta negativ echilibrul.

Carley Mellors-Blair adaugă:

„Exercitul fizic la soare poate avea un impact pozitiv. Îți crește absorbția de vitamina D, ceea ce este uimitor, îți scade tensiunea arterială, poate crește funcția cognitivă și îți îmbunătățește starea de spirit. De asemenea, eliberează hormoni fericiți!”

Țara cel mai puțin potrivită pentru un antrenament în aer liber:

Liechtenstein este țara cel mai puțin potrivită pentru un antrenament în aer liber, cu un scor general de adecvare la antrenament de 3,4/100. Precipitațiile lunare ridicate din Liechtenstein, de 791,61 mm, cu 66% mai mult decât țara vecină Franța (264,05 mm), contribuie semnificativ la acest scor. Este important să faceți exerciții în zone cu precipitații scăzute, deoarece precipitațiile crescute creează suprafețe umede care pot fi periculoase și pot crește riscul de răni.

Metodologie:

Live Rugby Tickets a efectuat acest studiu index pentru a afla cea mai bună țară din Europa pentru antrenamente în aer liber în lunile de vară (iunie până în septembrie), luând în considerare temperatura, umiditatea relativă, viteza vântului, precipitațiile, orele de soare și numărul de polen.

Datele brute au fost toate în format NetCDF (sau extrase în format NetCDF), care a fost grilată cu o distanță egală între latitudini și longitudini. Datele pe care le-am folosit au avut o rezoluție de 0,1 în ambele direcții ale rețelei1. Cu alte cuvinte, avem o valoare la fiecare 10 km în direcția X și Y.