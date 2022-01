Prima reacție a lui Halep, după victoria din Australia – VIDEO

Simona Halep a debutat cu succes în sezonul 2022, învingând-o pe Destanee Aiava, scor 6-4, 6-2 în primul tur al competiției WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne. În faza ultimelor 16 jucătoare, România va putea urmări un duel 100% autohton, între Simona Halep și Gabriela Ruse.

La finalul primei partide oficiale jucate la simplu în acest sezon, Simona Halep a vorbit cu seninătate despre perioada dură adusă de dubla ruptură musculară suferită la Roma, în 12 mai 2021 și și-a încheiat discursul anunțând că abia așteaptă duelul cu conaționala sa, Gabriela Ruse, scrie sport.ro.

„Mă bucur că am putut câștiga acest meci. Nu am mai jucat un meci oficial din noiembrie, iar anul trecut a fost, poate, cel mai dificil din întreaga mea carieră.

Sunt fericită să fiu din nou în Australia, această țară ocupă un loc special în inima mea, iar să câștig azi înseamnă mult pentru mine. Mă bucur că pot să merg mai departe,” a început Simona Halep.

