Max Verstappen a câștigat titlul mondial la Formula 1 după o cursă nebună

Max Verstappen a câștigat titlul mondial la Formula 1, după ce l-a învins pe Lewis Hamilton într-o cursă nebună la Abu Dhabi, notează CNN.

Tânărul de 24 de ani, Max Verstappen scrie istorie în Formula 1! A reușit să îl detroneze pe vulpoiul bătrân Lewis Hamilton în vârstă de 36 de ani după ce în ultimii ani acesta dominat competiția. Olandezul a devenit campion mondial chiar la utima cursă de la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Mercedes a câștigat titlul la constructori pentru al 8-lea an consecutiv, potrivit ProSport.

